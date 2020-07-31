Переориентация - это нелегко, но другого пути нет
Кризис Covid-19 не только изменил будни людей, но и повлиял на работу предпринимателей. В рамках проекта TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом преодоления кризиса поделился основатель и руководитель группы предприятий Coffee Mate Ауримас Вайнаускас. В эту группу предприятий входит торговец кофе Kafijas draugs.
Вайнаускас рассказывает, что до кризиса Covid не рассматривались сценарии, в которых должен учитываться более масштабный кризис.
"Мы не могли представить себе такой кризис и не могли вовремя подготовиться к нему. Все происходило стремительно, и нам пришлось немедленно приспособиться к ситуации ", - говорит Вайнаускас.
На вопрос, как кризис Covid повлиял на компанию, которую представляет Вайнаускас, бизнесмен отвечает, что деятельность компании стала ограниченной.
"Деятельность некоторых магазинов была прекращена, другие пришлось превратить в пункты получения товара. Но, однозначно, карантин полностью остановил работу магазинов, поэтому было важно успешно перейти к процессу продаж в интернет-магазине", - говорит Вайнаускас.
Он вспоминает, что на начальном этапе карантина все было сделано для того, чтобы привлечь клиентов к покупкам в интернете - изменилась коммуникация компании с клиентами, в интернет-среде предлагались специальные скидки.
Мы доказали, что успешный разговор с продавцом-консультантом возможен по телефону, электронной почте или в онлайн-чате. В то же время были необходимы кадровые перестановки - поскольку в магазинах сотрудники были не нужны, продавцы переквалифицировались - начали работать с заказами в интернет-магазине, активно общались с клиентами удаленно и даже работали на складах - так мы сохранили рабочие места и смогли обработать растущее количество запросов", - отметил Вайнаускас.
Предприниматель говорит, что количество заказов увеличилось на 200%, поэтому большинство сотрудников были направлены в "самые горячие" точки - склады, так как даже во время пандемии компания стремилась обеспечить хорошее обслуживание клиентов и быструю доставку.
Понятно, что деятельность компании изменилась с начала кризиса. Вайнаускас упоминает именно командную работу как главный фактор: "Я горжусь командой, которая смогла адаптироваться и упорно работала в это время перемен. Все понимали, что либо нам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам и работать по-другому, либо результаты компании настолько ухудшатся, что нам придется принимать неприятные решения. Быстрая реакция на меняющуюся повседневную ситуацию стала ключом к нашему успеху".
Он добавляет, что все отделы уделяли больше внимания онлайн-продажам и что в дальнейшем этот канал будет иметь такое же важное значение.
На вопрос, как кризис Covid повлиял на финансовое положение компании, Вайнаускас отвечает, что этот период не связан с убытками.
"Честно говоря, мы были одними из тех, кто смог получить прибыль в этот кризис, потому что мы были вынуждены быстро адаптироваться и перейти в среду электронной коммерции. Объемы наших продаж не только не пострадали, но и значительно выросли. Начиная с марта, мы превышали наши планы продаж по крайней мере на 50% каждый месяц, а объемы продаж выросли на 100% по сравнению с прошлым годом", - говорит Вайнаускас.
Предприниматель рассказывает, что в данный момент кризис не ощущается. "В настоящее время мы превысили наши запланированные продажи на ~ 50%. Единственное, что нам нужно иметь в виду - это принятие дополнительных мер для обеспечения здоровья наших сотрудников и клиентов" - отмечает Вайнаускас.
От каждого кризиса можно "взять" что-то позитивное. Тем самым, говорит Вайнаускас, в это время доля продаж интернет-магазина в общем обороте резко изменилась.
"До кризиса продажи наших интернет-магазинов составляли ~ 40%, во время карантина ~ 90%, сейчас, после карантина, они составляют ~ 60%. Электронная коммерция всегда была одним из основных направлений бизнеса, но после карантина мы изменили тактику и электронной коммерции уделяется больше внимания, чем когда-либо", - делиться Вайнаускас.
Что касается рекомендаций для других предпринимателей Вайнаускас говорит, что в это время нет единого рецепта или формулы успеха.
"Это просто тяжелая и последовательная работа. Большая часть предприятий переходят в онлайн. Нелегко найти новые способы переориентации, но, как мы видим, другого пути нет, поэтому необходимо действовать", - заключает Вайнаускас.
В рамках проекта мы говорим о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятий. В рамках проекта предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, как справляться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.
Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.
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