Переориентация - это нелегко, но другого пути нет

Вайнаускас рассказывает, что до кризиса Covid не рассматривались сценарии, в которых должен учитываться более масштабный кризис.

"Мы не могли представить себе такой кризис и не могли вовремя подготовиться к нему. Все происходило стремительно, и нам пришлось немедленно приспособиться к ситуации ", - говорит Вайнаускас.

На вопрос, как кризис Covid повлиял на компанию, которую представляет Вайнаускас, бизнесмен отвечает, что деятельность компании стала ограниченной.

"Деятельность некоторых магазинов была прекращена, другие пришлось превратить в пункты получения товара. Но, однозначно, карантин полностью остановил работу магазинов, поэтому было важно успешно перейти к процессу продаж в интернет-магазине", - говорит Вайнаускас.

Он вспоминает, что на начальном этапе карантина все было сделано для того, чтобы привлечь клиентов к покупкам в интернете - изменилась коммуникация компании с клиентами, в интернет-среде предлагались специальные скидки.

Мы доказали, что успешный разговор с продавцом-консультантом возможен по телефону, электронной почте или в онлайн-чате. В то же время были необходимы кадровые перестановки - поскольку в магазинах сотрудники были не нужны, продавцы переквалифицировались - начали работать с заказами в интернет-магазине, активно общались с клиентами удаленно и даже работали на складах - так мы сохранили рабочие места и смогли обработать растущее количество запросов", - отметил Вайнаускас.

Предприниматель говорит, что количество заказов увеличилось на 200%, поэтому большинство сотрудников были направлены в "самые горячие" точки - склады, так как даже во время пандемии компания стремилась обеспечить хорошее обслуживание клиентов и быструю доставку.

Понятно, что деятельность компании изменилась с начала кризиса. Вайнаускас упоминает именно командную работу как главный фактор: "Я горжусь командой, которая смогла адаптироваться и упорно работала в это время перемен. Все понимали, что либо нам придется приспосабливаться к новым обстоятельствам и работать по-другому, либо результаты компании настолько ухудшатся, что нам придется принимать неприятные решения. Быстрая реакция на меняющуюся повседневную ситуацию стала ключом к нашему успеху".

Он добавляет, что все отделы уделяли больше внимания онлайн-продажам и что в дальнейшем этот канал будет иметь такое же важное значение.

На вопрос, как кризис Covid повлиял на финансовое положение компании, Вайнаускас отвечает, что этот период не связан с убытками.

"Честно говоря, мы были одними из тех, кто смог получить прибыль в этот кризис, потому что мы были вынуждены быстро адаптироваться и перейти в среду электронной коммерции. Объемы наших продаж не только не пострадали, но и значительно выросли. Начиная с марта, мы превышали наши планы продаж по крайней мере на 50% каждый месяц, а объемы продаж выросли на 100% по сравнению с прошлым годом", - говорит Вайнаускас.