Фото ⟩ Она была в нем в день убийства мужа: самый известный наряд Жаклин Кеннеди

В тот роковой день на Жаклин был ярко-розовый костюм из шерстяного "букле". У него был широкий стеганный воротник с отделкой темно-синего цвета. В тон наряду на голове у Первой леди розовая шляпка-таблетка, темно-синие туфли, белые короткие перчатки и сумочка. Так одеться ее попросил в тот день муж. Пишет Esquire.

"Я посмотрела на нее. Костюм миссис Кеннеди был пропитан кровью. Одна нога была почти полностью покрыта ей, а правая перчатка промокла от крови - крови ее мужа. Каким-то образом это был самый зловещий знак эта невероятная, изысканно одетая женщина, вся в крови", - вспоминает о том дне Леди Берд Джонсон, ее цитирует издание Burning Hut.

22 ноября 1963 года Жаклин прилетела вместе с мужем Джоном Кеннеди в Даллас, штат Техас. Это была обыкновенная рабочая поездка в рамках избирательной кампании. Тогда никто не представлял, чем это обернется...

Любопытный факт: костюм из розовой ткани букле иногда ошибочно приписывают дому Chanel, но к французскому модному дому он имеет опосредованное отношение.

В 1961 году такой костюм был в коллекции Chanel осень-зима 1961 года, однако экземпляр Жаклин Кеннеди из ателье Chez Ninon.

Супруг иногда журил жену за то, что она выбирает европейских дизайнеров, когда ей следовало бы быть более патриотичной. Тогда Жаклин придумала замечательный способ. В Европе она заказывала ткань и просила местных мастериц в ателье сшить ей что-то по последним новинкам французких коллекций.

Издание Esquire пишет, что обычно ее одевал бмодельер Олег Кассини, но она часто обращалась в Chez Ninon. Ее розовый наряд, конечно, похож на костюм от Chanel.

Ведь ткань и оригинальные пуговицы были специально заказаны из ателье Коко Шанель.

Впрочем, сама мадам Шанель была не против таких подделок.

ФОТО: кадр из фильма "Джеки"

В ту страшную секунду, в Далласе, она не сразу поняла, что был выстрел. Спустя мгновение она увидела мертвого мужа. Жаклин была забрызгана кровью и такой она оставалась даже в тот момент, когда Линдон Джонсон принимал присягу при вступлении в должность президента США на борту самолета.

"Нет, я хочу, чтобы они видели, что сделали с Джоном", - говорила она тогда всем, кто пытался ее переодеть.

На следующий день она приняла решение отправить наряд своей матери Джанет Очинклосс, а позже он был передан в Национальное управление архивов и документации в Мэриленде.

На костюме и аксессуарах до сих пор остались следы крови. Его хранят в особом контейнере при особой температуре.

К сожалению, наряд еще долго не будет виден публике. В 2003 году дочь Жаклин Кэролайн Кеннеди подписала документ, согласно которому его еще минимум 100 лет не будут показывать публике.

Если вспомнить кинематограф, то сцена убийства Джона Кеннеди воссоздавалась десятки раз.

Но к примеру, в картине "Джеки" (в главной роли Натали Портман) художница по костюмам Мадлен Фонтейн сшила его точную копию, не только раздобыв идентичную ткань, но даже заказав архивные пуговицы у дома Chanel.

ФОТО: кадр из фильма "Джеки"