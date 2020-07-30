Левитс: выход общественных СМИ с рекламного рынка сделает их независимыми

В канцелярии президента агентству LETA сообщили, что сегодня Левитс провел встречу с представителями Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), чтобы обсудить вопрос выхода общественных средств массовой информации (СМИ) с рекламного рынка и другие актуальные вопросы отрасли.

Обе стороны сошлись во мнении, что выход с рекламного рынка укрепит общественные СМИ и латвийское информационное пространство в целом, и после этого можно будет более конкретно и целенаправленно работать над развитием общественных СМИ.

Левитс подчеркнул, что выход с рекламного рынка сделает общественные СМИ свободными от рейтингов и, следовательно, независимыми, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении своей общественной задачи.

Во время дискуссии обсуждалась также необходимость развития инфраструктуры общественных СМИ, идея создания мультимедийной платформы с высококачественным контентом для национальных меньшинств, а также вопросы профессионализма, ответственности, журналистской этики и качества образования журналистов.