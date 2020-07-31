Футбол с Владимиром Ивановым: Сладкая месть "Риги" и снова "неуд" братьям по несчастью из Курземе

Что касается анонсированных взаимоотношений защитника сборной Латвии Виталия Ягодинского, который только-только сменил "Валмиеру" на РФШ и тут же, получается, вышел на поле против своей бывшей команды, то после игры он не стал распространяться о том, что там произошло у него с Тамазом Пертией, бросив только, что никогда в жизни он больше не будет играть у этого тренера. И, наверное, это правильно не махать кулаками после драки - футболист в тот вечер доказал, у кого в руках сейчас козырная карта.

Вот и получается, что РФШ смогла сохранить темп и выиграть очень важный матч, прежде всего в психологическом плане, не позволяя к августу месяцу валять дурака своему главному конкуренту, "Рига" же отомстила юрмалчанам за осечку в первом круге в Слоке (1:2). Впрочем, имея в составе таких величин по местным меркам, как Нкололо и Мбомбо, Дебелко и Бризола, можно регулярно отгружать оппонентам по три-четыре мяча как минимум (кстати, традиция продолжилась, и вновь, как и в прошлогоднем чемпионате, "Рига" меньше четырех мячей на домашнем стадионе "Спартаку" не забивает).

Эта дуэль на "Сконто" еще раз доказала, что играть с открытым забралом против действующего чемпиона - чистой воды авантюра.

Если говорить о других матчах, то надо отметить курземскую печаль - обеим командам ставлю "неудовлетворительно". Непонятно, чего ждут и чего там думают в Лиепае, но коллектив у Дмитрия Молоша какой-то беззубый - ни характера, ни желания, ни страсти, ни исполнения. Какая-то сплошная серая масса. Так что поражение на "Даугаве" от самой молодой команды в Европе "Метты" - 1:2, уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По ком звонит колокол? Как быстро все меняется - еще несколько месяцев назад эксперты говорили об интересном и перспективном коллективе в Лиепае (тогда им руководил еще Александр Старков), сегодня же эта команда, которая, по большому счету, ничем не лучше "Тукумса".

А вот дебютанта "Вирслиги" в этом туре хочется похвалить - впервые в сезоне подопечные Юргиса Калнса, которые усилились несколькими африканскими легионерами, о чудо, не пропустили. Как награда - одно очко в домашней встрече с "Вентспилсом" (0:0). Что это было, я сам не понял. Но понятно другое - если "желто-синие" не в состоянии забить даже один мяч "Тукумсу", о больших целях этому коллективу в 2020-м надо забыть.

Неужели эти самые скандалы, которые в последнее время с пугающей регулярностью накрывают "Вентспилс", от которого, как известно, даже город отвернулся, так сильно повлияли? То, что в вентспилсском хозяйстве масса проблем - однозначно.

Наконец, также не увидели забитых мячей болельщики и в Даугавпилсе, где хозяева поля за все 90 минут так и не смогли перехитрить Владислава Куракина - 0:0. Это полностью его заслуга в том, что "Елгава" заработала на выезде одно очко, не пропустив (впервые в сезоне сразу два матча в туре оказались безголевыми). Кстати, удивительная серия продолжилась - 17 матчей подряд "Даугавпилс" ну никак не может обыграть в чемпионате Латвии "Елгаву". Впрочем, на турнирную ситуацию эта ничья не сильно повлияла. Оба коллектива просто плывут по течению: так было в июне, так осталось и в июле.