Футбол с Владимиром Ивановым: Сладкая месть "Риги" и снова "неуд" братьям по несчастью из Курземе

Столичный экспресс футбольной "Вирслиги" в лице "Риги" и РФШ отдаляется от остальных на крейсерской скорости. Девятая победа кряду чемпиона страны, на этот раз на стадионе "Сконто" над юрмальским "Спартаком" - 4:2 и уверенная игра во втором тайме РФШ в домашней встрече с "Валмиерой" - 5:2, уже в начале второго круга убивают последние надежды на то, что этой двойке хоть кто-то сможет осенью навязать борьбу. Чудовищное расслоение в турнирной таблице! Кажется, об этом мечтать уже не приходится. Как и о том, что некогда самобытные "Лиепая" и "Вентспилс" еще смогут преобразиться - курземские команды продолжают сильно разочаровывать. Что еще бросилось в глаза? По совпадению, в минувшем 11-м туре мячи забивались исключительно в Риге.
На данный момент турнирная таблица больше похожа на просроченный торт, коржи в котором расслоились все до одного, и в этом расслоении и видна та самая разница в классе.
Что там говорить, если после 11-ти туров отставание "Спартака", который по-прежнему третий, от идущего вторым РФШ составляет десять очков (17 против 27 баллов), а "Рига" опережает бронзового призера чемпионата Латвии 2019 года "Вентспилс" (четвертое место на данный момент) уже на 15, набрав этих очков в два раза больше (30 против 15-ти).
Кажется, это самый большой минус нынешнего сезона и пока что никаких перемен в этом смысле не намечается.
И даже главное открытие прошлогоднего первенства "Валмиера" (те же 15 очков и пятое место) все чаще начинает в некоторых эпизодах напоминать свою худшую версию образца 2018 года (за весь сезон - жалкие восемь очков в 28 матчах). А это тревожит хотя бы потому, что и "Вентспилсу", и "Валмиере" совсем скоро играть в еврокубках. Ох как некстати такие провалы... Пропасть с каждым туром между "бедными и богатыми" становится все ощутимее, вот почему сам чемпионат разбивается на так называемые междусобойчики.
Впрочем, вернемся к событиям прошедшего тура, в котором РФШ без своего дисквалифицированного тренера Виктора Мороза на скамейке запасных, но зато с легендой сборной Латвии Михаилом Землинским на "Аркадии" элегантно разобралась с "Валмиерой" - 5:2, а уже на следующий день порку "Спартаку" на глазах своих зрителей устроила "Рига" - 4:2.
Лидеры были великолепны, и их победы стали во многом похожими. Судите сами - там и там хозяевам поля приходилось отыгрываться, причем "Риге" - аж дважды, там и там до поры до времени результат на табло был ничейным - 2:2, но во втором тайме более высокий уровень столичных коллективов сказался. За счет чего?
🎥 Šādas spēles līdzjutējiem patīk! Septiņi gūtie vārti un @RFSDaily uzvara pār @valmierafc. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 29, 2020
⚽⚽ Arokodare 2' 54' (Val)
⚽ Kouadio 9' (RFS)
⚽ Šimkovič 11' (RFS)
⚽⚽ Lemajič 66' 70'
⚽ Offor 83'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/AU7XkvBHyq
А вы посмотрите на исполнителей! В случае с РФШ все решил дубль серба Дарко Лемаича (если что - лучший снайпер "Вирслиги" двух последних лет), который свои мячи в ворота "Валмиеры" забивал с интервалом в три минуты (67-я и 70-я). Синхрон с игрой на стадионе "Сконто": в начале второго тайма два гола с интервалом в семь минут провел Мбомбо (48-я и 55-я). И в одном случае, и в другом эти легионерские дуплеты не просто все перевернули с ног на голову, но и предрешили исход поединков (в матче РФШ - "Валмиера" состоялся еще один иностранный дубль - два мяча в составе гостей забил Арокодаре, но его голы гостям не помогли).
"Рига" как всегда поразила своей мобильностью и мощью (по сравнению с прошлой игрой Олегом Кононовым было сделано пять замен в основном составе). А вот РФШ как-то непринужденно воспользовалась громадными проблемами соперника в обороне, которая во втором тайме напоминала решето. Да и заявляя на матч номинально третьего вратаря команды, рассчитывать на успех, согласитесь, особо не приходится.
✔️ Devītā @RigaFC_Official uzvara pēc kārtas! Šoreiz pār @fkspartaks. Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 30, 2020
⚽ Smith 6' (Spa)
⚽ Nkololo 25' (Rig)
⚽ Nwaorisa 37' (Spa)
⚽⚽ Mbombo 48', 55' (11 m) (Rig)
⚽ Debelko 81' (Rig) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/kCYUue2pr4
Что касается анонсированных взаимоотношений защитника сборной Латвии Виталия Ягодинского, который только-только сменил "Валмиеру" на РФШ и тут же, получается, вышел на поле против своей бывшей команды, то после игры он не стал распространяться о том, что там произошло у него с Тамазом Пертией, бросив только, что никогда в жизни он больше не будет играть у этого тренера. И, наверное, это правильно не махать кулаками после драки - футболист в тот вечер доказал, у кого в руках сейчас козырная карта.
Вот и получается, что РФШ смогла сохранить темп и выиграть очень важный матч, прежде всего в психологическом плане, не позволяя к августу месяцу валять дурака своему главному конкуренту, "Рига" же отомстила юрмалчанам за осечку в первом круге в Слоке (1:2). Впрочем, имея в составе таких величин по местным меркам, как Нкололо и Мбомбо, Дебелко и Бризола, можно регулярно отгружать оппонентам по три-четыре мяча как минимум (кстати, традиция продолжилась, и вновь, как и в прошлогоднем чемпионате, "Рига" меньше четырех мячей на домашнем стадионе "Спартаку" не забивает).
Эта дуэль на "Сконто" еще раз доказала, что играть с открытым забралом против действующего чемпиона - чистой воды авантюра.
Если говорить о других матчах, то надо отметить курземскую печаль - обеим командам ставлю "неудовлетворительно". Непонятно, чего ждут и чего там думают в Лиепае, но коллектив у Дмитрия Молоша какой-то беззубый - ни характера, ни желания, ни страсти, ни исполнения. Какая-то сплошная серая масса. Так что поражение на "Даугаве" от самой молодой команды в Европе "Метты" - 1:2, уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По ком звонит колокол? Как быстро все меняется - еще несколько месяцев назад эксперты говорили об интересном и перспективном коллективе в Лиепае (тогда им руководил еще Александр Старков), сегодня же эта команда, которая, по большому счету, ничем не лучше "Тукумса".
🔥 Noskaties @FSMETTA uzvaras pār @LiepajaFK vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 30, 2020
⚽ Ozoliņš 53'
⚽ Torress 75'
⚽ Uldriķis 85'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/adrIhlJH38
А вот дебютанта "Вирслиги" в этом туре хочется похвалить - впервые в сезоне подопечные Юргиса Калнса, которые усилились несколькими африканскими легионерами, о чудо, не пропустили. Как награда - одно очко в домашней встрече с "Вентспилсом" (0:0). Что это было, я сам не понял. Но понятно другое - если "желто-синие" не в состоянии забить даже один мяч "Тукумсу", о больших целях этому коллективу в 2020-м надо забыть.
Неужели эти самые скандалы, которые в последнее время с пугающей регулярностью накрывают "Вентспилс", от которого, как известно, даже город отвернулся, так сильно повлияли? То, что в вентспилсском хозяйстве масса проблем - однозначно.
Наконец, также не увидели забитых мячей болельщики и в Даугавпилсе, где хозяева поля за все 90 минут так и не смогли перехитрить Владислава Куракина - 0:0. Это полностью его заслуга в том, что "Елгава" заработала на выезде одно очко, не пропустив (впервые в сезоне сразу два матча в туре оказались безголевыми). Кстати, удивительная серия продолжилась - 17 матчей подряд "Даугавпилс" ну никак не может обыграть в чемпионате Латвии "Елгаву". Впрочем, на турнирную ситуацию эта ничья не сильно повлияла. Оба коллектива просто плывут по течению: так было в июне, так осталось и в июле.
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