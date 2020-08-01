В Литве - 18 новых случаев Covid-19. В Эстонии - восемь

Эстония

За минувшие сутки был проанализирован 531 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали восемь тестов.

Общее число случаев за все время достигло 2072.

По данным регистра населения, инфицированы два человека в Тарту, один в Тартумаа, два в Таллинне и один в Харьюмаа, а также один человек в Нарве. В одном случае уезд неизвестен.

Три тартумааских случая - сотрудники клиникума Тартуского университета, которым поставили диагноз в пятницу. Один харьюмааский случай связан с прошлыми ввезенными в Ида-Вирумаа из Беларуси случаями, а второй - со вспышкой в Vabank 18 июля. Обстоятельства остальных случаев заражения уточняются.

По состоянию на утро субботу госпитализация из-за коронавируса требуется четырем пациентам, никто из них не подключен к аппарату ИВЛ. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего в стране умерли 69 человек с Covid-19.

Литва

За минувшие сутки было проанализировано 4554 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 18 тестов. Общее число случаев за все время достигло 2093.

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано. Всего умерли 80 человек с Covid-19.