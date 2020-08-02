ВОЗ прогнозирует длительную пандемию Covid-19 и "реакцию усталости"

Данное предупреждение было публично объявлено после заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ, которое состоялось через шесть месяцев после того, как в конце января организация объявила о чрезвычайной международной ситуации после новой вспышки коронавируса в Китае.

"ВОЗ все еще считает, что уровень риска Covid-19 очень высок", - единогласно заявил комитет.

Комитет призвал ВОЗ предоставить подробные практические рекомендации по борьбе с пандемией, "чтобы снизить риск реакции усталости в ответ на социально-экономическое давление".

Он также призвал организацию помочь странам подготовиться к внедрению утвержденных медикаментов и вакцин.

Комитет рекомендовал ускорить исследования "оставшихся критических неизвестных" нового вируса, включая возможную связь его происхождения с животными.

Комитет также обратился к странам всего мира, призывая проявить солидарность в случае пандемии и призвал бороться с вводящей в заблуждение информацией о Covid-19.