Вс, 2.08.2020
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ВОЗ прогнозирует длительную пандемию Covid-19 и "реакцию усталости"

Иллюстративное фото

ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия Covid-19 продлится долго, а также прогнозирует появление "риска реакции усталости", связанной с социально-экономическим давлением, с которым сталкивается мировое сообщество в этих обстоятельствах.

Данное предупреждение было публично объявлено после заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ, которое состоялось через шесть месяцев после того, как в конце января организация объявила о чрезвычайной международной ситуации  после новой вспышки коронавируса в Китае.

"ВОЗ все еще считает, что уровень риска Covid-19 очень высок", - единогласно заявил комитет.

Комитет призвал ВОЗ предоставить подробные практические рекомендации по борьбе с пандемией, "чтобы снизить риск реакции усталости в ответ на социально-экономическое давление".

Он также призвал организацию помочь странам подготовиться к внедрению утвержденных медикаментов и вакцин.

Комитет рекомендовал ускорить исследования "оставшихся критических неизвестных" нового вируса, включая возможную связь его происхождения с животными.

Комитет также обратился к странам всего мира, призывая проявить солидарность в случае пандемии и призвал бороться с вводящей в заблуждение информацией о Covid-19.

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