Ночью в пожаре в Ропажском крае погибли два человека

В 1:18 работники VUGD получили вызов в Ропажский край, где в одноэтажном многоквартирном доме открытым пламенем горела квартира площадью 70 кв. метров.

Во время тушения пожара в своих кроватях были обнаружены два погибших человека. Пожар был ликвидирован в 5:08.

Работники VUGD напоминают, что с 1 января в каждой квартире обязательно должны быть установлены детекторы дыма, которые, если человек спит и не чувствует задымления, могут разбудить его звуковым сигналом или привлечь внимание соседей.

В общей сложности за минувшие сутки было потушено 13 пожаров. Семь пожаров было потушено в краях Латвии, три - в Риге, а еще три - в других городах. Кроме того, сотрудники VUGD приняли участие в тушении лесного пожара. Согласно информации Государственной службы леса, в пятницу было потушено два небольших лесных пожара.

За прошедшие сутки работники VUGD провели 24 операции по спасению.

С начала года в Латвии потушено 4910 пожаров, 1379 из которых были пожарами прошлогодней травы. В пожарах пострадали 163 человека, а 49 - погибли.