В субботу временно не работал Smart-ID. Проблема - в интернет-подключении

Днем в субботу читатели портала TVNET не могли подключиться к своему интернет-банку, так как не работал система аутентификации Smart-ID. Несмотря на то, что с утра отдельные пользователи все-таки могли совершать перечисления, например, в интернет-банке Swedbank, используя Smart-ID, то после 13:00 сделать это уже не было возможным.