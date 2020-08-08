Сб, 8.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка

В субботу временно не работал Smart-ID. Проблема - в интернет-подключении

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Днем в субботу читатели портала TVNET не могли подключиться к своему интернет-банку, так как не работал система аутентификации Smart-ID. Несмотря на то, что с утра отдельные пользователи все-таки могли совершать перечисления, например, в интернет-банке Swedbank, используя Smart-ID, то после 13:00 сделать это уже не было возможным.

В справочной службе Swedbank портал TVNET выяснил, что проблемы у SmartID действительно были и связаны они с интернет-подключением. Те, кто использует мобильное приложение Swedbank, могут залогиниться в свой счет, если они активизировали функцию отпечатка пальца или опознавания лица.

По наблюдению TVNET, после 14:30 приложение снова стало доступно пользователям.

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