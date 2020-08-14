Фото ⟩ В Пиньки открылся самый большой аутлет в Балтии

Открытие Via Jurmala Outlet Village вызвало большой интерес как у журналистов, так и у простых жителей - всем не терпится узнать, что там можно будет приобрести и, самое главное, за какие деньги.

Мы не могли пройти мимо этого события и узнали все самое важное во всех подробностях. Читайте уже совсем скоро на RUS TVNET!

Галерея: Открытие торгового комплекса Via Jurmala Outlet Village