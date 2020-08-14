Пт, 14.08.2020
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Фото ⟩ В Пиньки открылся самый большой аутлет в Балтии

Открытие торгового комплекса Via Jurmala Outlet Village

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

14 августа в Пиньки состоялось открытие самого большого аутлет-комплекса в Балтии - Via Jurmala Outlet Village. RUS TVNET посетил это мероприятие - смотрите наш фоторепортаж. 

Открытие Via Jurmala Outlet Village вызвало большой интерес как у журналистов, так и у простых жителей - всем не терпится узнать, что там можно будет приобрести и, самое главное, за какие деньги.

Мы не могли пройти мимо этого события и узнали все самое важное во всех подробностях. Читайте уже совсем скоро на RUS TVNET!

Галерея: Открытие торгового комплекса Via Jurmala Outlet Village 

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