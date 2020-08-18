Футбол с Владимиром Ивановым: Еще один скандал в "Валмиере", "стендап" Карашаускаса и крутое пике "Елгавы"

В 15-м туре футбольного чемпионата Латвии хочу обратить внимание на три важные вещи. Во-первых, две точки кипения в матче "Валмиера" - "Лиепая", где в составе одних забастовал лучший снайпер "Вирслиги" Арокодаре, у вторых учудил Артур Карашаускас, которому местные болельщики устроили "теплый прием". Во-вторых, счастливое спасение РФШ, когда вице-лидер чемпионата сумел забить победный мяч в ворота "Даугавпилса" лишь на последних секундах домашней встречи. В-третьих, то крутейшее и безнадежное пике, в котором сегодня находится "Елгава", пропустившая в Вентспилсе пять мячей.
В отсутствии "Риги", которая занята подготовкой к выступлению в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов с израильским "Маккаби", а потому встреча с "Меттой" перенесена на более поздний срок, у РФШ появился реальный шанс вплотную приблизиться к команде Олега Кононова, и хотя бы создать видимость конкуренции за "золото".
Игра на стадионе "Аркадия" с неуступчивым "Даугавпилсом", впрочем, для подопечных Виктора Мороза вновь получилась сложнейшей. И если бы не удача и Артур Зюзин, рижане точно не досчитались бы столь важных очков.
В принципе, в этом матче игроки РФШ еще в первом тайме могли снять все вопросы о победителе после того, как сработало фирменное оружие столичного клуба - стандартные положения: гол после углового на 3-й минуте словенского защитника Жиги Липушчека лишнее тому подтверждение. Да и во втором тайме они были лучше, отбив все штанги и перекладины (каркас ворот спасал гостей от неприятностей в пяти случаях).
Но шло время, а счет на табло не менялся. А затем, такое сложилось впечатление, команда РФШ вообще остановилась. И лишь гол российского полузащитника "Даугавпилса" Кирилла Макеева на 77-й минуте придал вице-лидеру ускорение: только тогда рижане забегали, зашевелились, заиграли, чуть ли не прописавшись на чужой половине поля. Во всю мощь заработала связка Липушчек - Лемаич, благодаря которой мяч раз ра разом благополучно доставлялся в штрафную гостей. Игра катилась к ничьей, когда госпожа фортуна все же вспомнила о ребятах РФШ. И снова атаку начал Липушчек, скидку в штрафной сделал Дарко Лемаич, ну а потом сменивший имидж Зюзин (а где его борода?) смачно приложился к мячу, не оставив шансов Ивану Дубоделову - 2:1.
🔥 Iespaidīga spēle un @RFSDaily uzvara pēdējā mača sekundē. @BFC_Daugavpils varonīgi cīnījās, taču šoreiz ar to nepietika. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 16, 2020
⚽ Lipušček 3' (RFS)
⚽ Makeev 77' (Dau)
⚽ Zjuzins 90' (RFS)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/CkUXEQ6XWN
Приходится констатировать, что вновь, как и в Даугавпилсе в первом круге, футболисты РФШ отделались легким испугом. Да, победа добыта, набраны очередные три очка и отрыв от "Риги" теперь не такой уж громадный - всего-то два балла (39 против 37-ми), но вопросов по игре РФШ все равно остается многовато. И даже по этой встрече было заметно, в чем РФШ уступает действующему чемпиону, в чем отстает, и почему в августе 2020-го "Рига" уверенно лидирует, а РФШ догоняет.
В середине турнирной таблицы тоже больших подвижек не произошло. Самую крупную победу в сезоне праздновал "Вентспилс", который дома со счетом 5:0 разгромил "Елгаву", все равно оставшись пятым.
Для "желто-синих" такой успех, по идее, должен сослужить добрую службу в преддверии еврокубков. Тем более, что перед этим у команды Виорела Фрунзы были четыре матча без побед (три ничьи и поражение). В свою очередь "Елгава" все больше и больше становится похожей на неорганизованную "Лиепаю". С этими двумя коллективами просто беда какая-то нынешним летом. И хотя причины неудач у них совершенно разные, результат такой же плачевный ("Елгава" опускается на восьмое место в турнирной таблице, "Лиепая" стабильно занимет девятое с 14 и 13 очками соответственно).
🔥 Ventspilī visus piecus vārtus guva @fkventspils_. Noskaties video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 16, 2020
⚽ Minkevičs 16' (savos)
⚽ Kozlov 33'
⚽ Eristavi 38'
⚽ Svārups 76'
⚽ Kazeem 86'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/bZLwkhoChw
Команда Олега Кубарева в последних трех матчах потерпела три поражения с общим счетом 0:12, при этом ее график ужасает - 0:3 с "Ригой", 0:4 с РФШ и теперь вот страшные 0:5 в Вентспилсе. Дно еще не достигнуто?
Непонятна в этой ситуации реакция руководства "Елгавы" - ее нет как таковой. Значит ли это, что нынешний сезон там списали в утиль?
"Тукумс" и на этот раз не смог добиться победы, хотя, с другой стороны, ждать ее тоже пока наивно. Даже при том, что именно во встрече с юрмальским "Спартаком" в первом круге команда Юргиса Калнса заработала первое свое очко в нынешнем сезоне, неожиданно в Слоке сыграв вничью - 1:1. В Тукумсе юрмалчане уже не играли в поддавки, не выставляли на матч фактически второй состав, а вышли на поле с серьезными намерениями и еще в первом тайме сделали результат. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей, что выглядело весьма логично.
🔥 Noskaties @fkspartaks vārtu guvumus Tukumā!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 17, 2020
⚽ Fogelis 13' (savos)
⚽ Adam 30'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/UlunCTIba8
Да, капитан "Спартака" Неманья Белакович не забил, хотя и он был в этом туре одним из тех, кто старательно испытывал на прочность перекладину ворот соперника (с девятью голами он остается вторым в списке бомбардиров). Все равно "Спартак" пока занимает выгодную для себя четвертую позицию, как раз между подскользнувшейся "Валмиерой" и нестабильным "Вентспилсом". Так что же произошло на поле Олимпийского центра "Видземе", где встречались "Валмиера" и "Лиепая"?
Да хотя бы то, что по праву считавшаяся фаворитом "Валмиера" не сумела взять три очка, упустив победу на последних секундах нервной встречи - ничья 1:1.
Для "Лиепаи" эта ничья сродни победе, которую она не может одержать аж с 22 июля, для "Валмиеры" - несчастный случай. Или все же закономерность?
Если исходить из того, что нигериец Арокодаре (14 голов и первое место в списке бомбардиров) для нынешней команды Тамаза Пертии больше чем пол команды, то все закономерно. Убери 19-летнего африканца, и посмотрим тогда, что получится. Вот и увидели, так как за этой игрой Арокодаре наблюдал с трибун.
⚽️⏯ @valmierafc šoreiz nedaudz pietrūka līdz uzvarai, savukārt @LiepajaFK, neskatoties uz nesekmīgo sezonas gaitu, šodien pozitīvs mirklis - izrauts neizšķirts! Lūk spēles vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 16, 2020
⚽ Punculs 31' (Val)
⚽ Teijo 90' (Lie) #Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/06thW5JDfB
Чем был вызван его демарш? История стара как мир, и даже в "Вирслиге" это мы уже сто раз проходили. Агент футболиста находит для своего клиента отличный вариант для продолжения карьеры где-то в Европе, как правило в солидном чемпионате и в клубе с именем, который, вроде как должден устроить всех. Но что-то идет не так (вспоминаем не такие уж давнишние случаи с теми же нигерийцами в "Вентспилсе", вполне себе детективные).
На этот раз в позу встал клуб, который отказался продавать свое сокровище бельгийскому "Андерлехту" даже за миллион. Вот и началось - агент активно коммуницирует с футболистом, объясняет ему "политику партии" после чего Арокодаре впадает в депрессию, говорят - плачет и не выходит на поле. У клуба своя позиция и ее тоже понять можно в преддверии еврокубков. В общем, стороны пока что не пришли к компромиссу, что не может не сказываться на результате.
Не забить "Лиепае" больше одного мяча - это надо еще уметь.
"Валмиера" слишком зависима от Арокодаре и в этом ее слабость. Так что последствия еще одного скандала (вспоминаем то самое июльское письмо против Пертии и одного из руководителей клуба, а точнее ультиматум, которое подписали 24 взрослых человека) не заставили себя долго ждать.
На самом деле очень странно в который раз наблюдать все эти протесты, агентские игры, упертость одной из сторон и взаимные упреки с обидами. Страдают все, в этом же дело. А ведь можно было все эти ставшие классическими ходы заранее прописать в договоре, все опции преждевременного расторжения контракта, все эти компенсации и суммы выкупа в случае появления на горизонте выгодного для клуба предложения. Ан-нет, значит ничего не было прописано, что развязывает руки агенту и его клиенту. Отсюда и весь этот шум, отсюда и гипотетическая война.
Шум в этом матче был и по другому поводу. Опальный в Валмиере Артур Карашаускас вновь не совладал со своими эмоциями (только недавно он отбыл шестиматчевую дисквалификацию).
Когда гости после рикошета ушли от поражения на четвертой добавленной арбитром минуте, самый неуравновешанный игрок "Вирслиги" устроил баттл с местными болельщиками, которые тоже хороши - провоцировали его на протяжении всех 90 минут своими оскорбительными кричалками. Ответная реакция 11-го номера лиепайчан не заставила себя долго ждать, что вылилось в нелицеприятный "стендап", который Карашаускас намеренно исполнил под носом наставника "Валмиеры" Пертии. У них, видимо, свои старые счеты.
На самом деле, в этой некрасивой ситуации все были хороши - и Карашаускас, и валмиерские болельщики. Они стоили друг друга.
Со стороны все это выглядело ужасно и к футболу точно не имеет никакого отношения. Эмоции эмоциями, но иногда такое поведение - перебор. И снова не могу пройти мимо работы главного арбитра. Такое ощущение, что малоопытный Артур Витолиньш просто испугался. Или сделал вид, что все происходящее его не касается? По факту он устранился, еще говорят в таких ситуациях- слился. Причем это касается не только его неадекватной реакции на эскалацию эмоций в самом конце встречи - ее просто не было, а о всем его судействе в тот вечер в целом. С такими арбитрами мы далеко не уедем...
Беглый взгляд в серединку турнирной таблицы говорит о том, что в третьем круге здесь и без Карашаускаса будет крайне неспокойно: "Валмиера" - 25 очков, "Спартак" - 22, "Вентспилс" - 20, "Даугавпилс" и "Метта" - по 15. Остальные коллективы пока что остаются за бортом всех этих мини-баталий - как лидирующий дуэт, так и трио главных неудачников "Вирслиги".
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