Футбол с Владимиром Ивановым: Еще один скандал в "Валмиере", "стендап" Карашаускаса и крутое пике "Елгавы"

На этот раз в позу встал клуб, который отказался продавать свое сокровище бельгийскому "Андерлехту" даже за миллион. Вот и началось - агент активно коммуницирует с футболистом, объясняет ему "политику партии" после чего Арокодаре впадает в депрессию, говорят - плачет и не выходит на поле. У клуба своя позиция и ее тоже понять можно в преддверии еврокубков. В общем, стороны пока что не пришли к компромиссу, что не может не сказываться на результате.

Не забить "Лиепае" больше одного мяча - это надо еще уметь.

"Валмиера" слишком зависима от Арокодаре и в этом ее слабость. Так что последствия еще одного скандала (вспоминаем то самое июльское письмо против Пертии и одного из руководителей клуба, а точнее ультиматум, которое подписали 24 взрослых человека) не заставили себя долго ждать.

На самом деле очень странно в который раз наблюдать все эти протесты, агентские игры, упертость одной из сторон и взаимные упреки с обидами. Страдают все, в этом же дело. А ведь можно было все эти ставшие классическими ходы заранее прописать в договоре, все опции преждевременного расторжения контракта, все эти компенсации и суммы выкупа в случае появления на горизонте выгодного для клуба предложения. Ан-нет, значит ничего не было прописано, что развязывает руки агенту и его клиенту. Отсюда и весь этот шум, отсюда и гипотетическая война.

Шум в этом матче был и по другому поводу. Опальный в Валмиере Артур Карашаускас вновь не совладал со своими эмоциями (только недавно он отбыл шестиматчевую дисквалификацию).

Когда гости после рикошета ушли от поражения на четвертой добавленной арбитром минуте, самый неуравновешанный игрок "Вирслиги" устроил баттл с местными болельщиками, которые тоже хороши - провоцировали его на протяжении всех 90 минут своими оскорбительными кричалками. Ответная реакция 11-го номера лиепайчан не заставила себя долго ждать, что вылилось в нелицеприятный "стендап", который Карашаускас намеренно исполнил под носом наставника "Валмиеры" Пертии. У них, видимо, свои старые счеты.

На самом деле, в этой некрасивой ситуации все были хороши - и Карашаускас, и валмиерские болельщики. Они стоили друг друга.

Со стороны все это выглядело ужасно и к футболу точно не имеет никакого отношения. Эмоции эмоциями, но иногда такое поведение - перебор. И снова не могу пройти мимо работы главного арбитра. Такое ощущение, что малоопытный Артур Витолиньш просто испугался. Или сделал вид, что все происходящее его не касается? По факту он устранился, еще говорят в таких ситуациях- слился. Причем это касается не только его неадекватной реакции на эскалацию эмоций в самом конце встречи - ее просто не было, а о всем его судействе в тот вечер в целом. С такими арбитрами мы далеко не уедем...

Беглый взгляд в серединку турнирной таблицы говорит о том, что в третьем круге здесь и без Карашаускаса будет крайне неспокойно: "Валмиера" - 25 очков, "Спартак" - 22, "Вентспилс" - 20, "Даугавпилс" и "Метта" - по 15. Остальные коллективы пока что остаются за бортом всех этих мини-баталий - как лидирующий дуэт, так и трио главных неудачников "Вирслиги".