ВИДЕО ⟩ Порзиньгис был удалён в первом матче серии плей-офф НБА

В первом матче серии команда Порзиньгиса "Даллас Маверикс" уступила "Лос-Анджелес Клипперс" со счётом 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31). Серия плей-офф НБА продолжится до четырёх побед одной команды.

Кристап Порзиньгис был удалён с площадки в третьей четверти, получив второй технический фол. Лиепайчанин толкнул Маркуса Морриса, заступившись за партнёра по команде Луку Дончича, у которого произошла стычка с Моррисом. Первый технический фол Порзиньгис получил в первой половине матча.

Kristaps Porzingis just got his second tech after he... well he really didn’t do much of anything pic.twitter.com/C3oXglpM0H — Barstool Sports (@barstoolsports) August 18, 2020

"Второй технический фол был незаслуженным. Я увидел, что Маркус Моррис пошёл на Луку Дончича, поэтому я среагировал. Мне нужно быть умнее и контролировать свои эмоции в следующий раз", - сказал Порзиньгис на послематчевой конференции.

Латвийский баскетболист провёл на площадке 20 минут и завершил встречу с 14 очками и 6 подборами.

Второй матч серии состоится в четверг в 4:00 утра по латвийскому времени.