Вт, 18.08.2020
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Фото ⟩ Как выглядит девушка, потратившая более 40 000 евро на тату и модификации тела?

ФОТО: instagram.com/cigno.sg/

Жительница Германии потратила 38 000 фунтов стерлингов (около 42 026 евро), чтобы выглядеть как "городской киборг", пишет Daily Star.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тату-модель Лина разрисовала все свое тело. Кроме того, она увеличила грудь, поменяла форму ушей, установила под кожу головы силиконовые рога, а также пирсинг. 

На изменениях во внешности немка решила не останавливаться. Лина ушла с корпоративной работы в Калифорнии. Теперь она тату-модель и художница. 

В настоящее время за Линой в Instagram следят более 80 000 человек.

Сама Лина говорит, что тату ее интересовали уже с подросткового возраста. Как обычно в таких случаях и бывает, она не любила свою внешность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на то, что модель уже потратила огромные деньги на модификации тела, она еще планирует заострить форму ушей и разделить язык на две части.

"Я принадлежу к тому поколению, которое меняет мышление общества, особенно когда мир стал таким многогранным. Ведь чем ближе человек подходит к самому желаемому, тем счастливее он становится. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы люди перестали осуждать и чтобы разрушить все предрассудки", - приводит слова Лины Life.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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