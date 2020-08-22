Сб, 22.08.2020
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На этот кризис повлиять не можем: нужно приспособиться и работать дальше
Искусство предпринимательства

Ilustratīvs foto

ФОТО: Pexels

Кризис Covid-19 вынудил людей изменить не только быт, но и предпринимательскую деятельность. В рамках проекта портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом в преодолении этого кризиса поделилась руководитель клиники Azaryan Medical Clinic Кристине Азарян.

В прошлом году экономические показатели свидетельствовали, что мир может столкнуться с известными сложностями в сфере экономики. И Azaryan Medical Clinic допускала вариант, что экономическая ситуация в какой-то момент может ухудшиться.

"Точно не могли предусмотреть, что кризис может наступить так внезапно и охватить весь мир", - сказала Азарян.

Говоря о том, как кризис Covid затронул предприятие, Азарян рассказала, что клиника начала работу в конце февраля, а уже в марте деятельность нужно было прервать на неопределенное время, поэтому пришлось переработать финансовые планы предприятия.

"Кроме того, многие из предлагаемых нами процедур - сезонные, и их не рекомендуется проводить летом, поэтому именно эти услуги не обеспечили запланированного дохода. Часть наших пациентов - иностранцы, которые из-за закрытых границ не могли приехать на процедуры, что и повлияло негативно на работу предприятия", - рассказала Азарян.

На вопрос, что как в целом изменилась деятельность предприятия с начала кризиса, Азарян отметила, что предприятие новое, и начало его работы фактически совпало с началом кризиса Covid-19.

"Полноценное начало работы клиники практически совпало с началом кризиса Covid-19, поэтому мы не можем говорить о фундаментальных изменениях в работе клиники. Можно утверждать, что наше развитие в результате кризиса замедлилось, однако не остановилось", - пояснила Азарян.

Не исключением стала и клиника лазерной медицины - кризис Covid повлиял и на финансовую ситуацию.

"С наступлением кризиса предприятие переработало свои финансовые прогнозы и сделало их куда более осторожными. Конечно, оборот меньше изначально прогнозируемого, однако в целом он с позитивной тенденцией", - рассказала Азарян.

Руководитель клиники отметила, что повлиять на этот кризис нельзя, поэтому необходимо приспосабливаться к имеющейся ситуации и работать дальше.

На вопрос, дала ли что-нибудь эта кризисная ситуация, Азарян ответила утвердительно - нынешняя ситуация показала, как просто и быстро может измениться ситуация как в стране, так и в предпринимательстве".

Кроме того, мы можем оценить необходимость пациентов в медицинских и эстетических услугах. В данный момент наш опыт показывает, что кризис особо не повлиял на желание пациентов быть здоровыми и хорошо выглядеть", - пояснила Азарян.

Как и в других историях этого проекта, Азарян попросили дать советы другим предпринимателям в это время.

"Сохранять оптимизм. Искать новые решения. Быть осторожнее в принятии новых, рискованных решений", - советует Азарян.

В рамках проекта говорится о новой ситуации, сложившейся в связи с кризисом Covid-19, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей предпринимательской деятельности. В этом проекте предприниматели делятся опытом и советуют как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, продемонстрировав таким образом свое искусство предпринимательства, как справиться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - это проект, который показывает, помогли ли механизмы государственной поддержки сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые считаются в этом кризисе главной "группой риска".

Проект создается в сотрудничестве с банком SEB.

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