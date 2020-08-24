Фото ⟩ Как в Латвии прошел первый международный фестиваль бургеров Burger Battle 2020

На два дня центральная площадь аутлет-городка Via Jurmala Outlet Village превратилась в гастрономический ринг, где 11 мастеров бургеров боролись за звание лучшего бургера фестиваля, титул Sexi Pepsi и денежный приз в 1000 евро. По мнению приглашенного жюри и шеф-поваров Лауриса Алексеева и Виктора Равдиве, победил ресторан Table7.

ФОТО: Пресс-фото

Также гости голосовали за бургеры, приготовленные самими авторами идеи фестиваля - шеф-поваром ресторана 36.līnija Лаурисом Алексеевым и ресторатором Виктором Равдиве (Resto-Rātor). Битва бургеров между двумя командами длилась целый день, и только вечером был объявлен победитель. По результатам голосования, в первом фестивале Burger Battle 2020 лавры победителя получила команда Виктора Равдиве.

ФОТО: Пресс-фото

Во время фестиваля 13 кафе и ресторанов посетили более 20 тысяч гостей. По словам шеф-повара Лауриса Алексеева, бургеры, которые были представлены на фестивале, качественно отличаются от тех, которые мы едим ежедневно. Участники фестиваля удивляли своими уникальными рецептами, придуманными специально для фестиваля. Гости смогли попробовать не только традиционные бургеры с говядиной и курицей, но и с олениной, миногой, а также с авокадо и даже с баклажаном.

Помимо вкусных бургеров, гостей ожидала насыщенная программа, включающая мастер-классы от известного шеф-повара Лауриса Алексеева и ресторатора Виктора Равдиве, а также развлекательные мероприятия, конкурсы и концерты с участием хип-хоп-группы Singapūres Satīns, DJ Dominox, DJ Майи Розите и DJ Fedor Fomin.

ФОТО: Пресс-фото

В фестивале Burger Battle 2020 участвовали: 36.līnija, Resto-Rātors, SuVide, Cock&Bull, Table 7, Čarlstons, Banketērija, Zilā Govs, Medus, krodziņš Vecais Pēteris, OZO, Laivu Centrs и Just Look At The CHEF из Литвы.

Организаторы обещают, что Burger Battle 2020 перерастет в ежегодный международный фестиваль и в нем примут участие мастера и ценители бургеров из разных стран мира.

Галерея: В Via Jurmala Outlet Village прошел Burger Battle 2020