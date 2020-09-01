Выборы ⟩ Заказали, звонили, ждали: к некоторым рижанам ЦИК так и не пришел

Одна из жительниц Риги сообщила, что 27 августа на портале Latvija.lv подала в Рижскую городскую избирательную комиссию заявку о том, что по состояния здоровья хочет проголосовать по месту жительства.

Женщина получила подтверждение, что ее заявка передана в избирательную комиссию, однако 29 августа к ней так никто и не пришел, несмотря на то, что она неоднократно звонила по информационному телефону ЦИК.

Женщина считает, что ее лишили возможности воспользоваться своим избирательным правом, а также она подверглась дискриминации по состоянию здоровья.

Поговорив со своими знакомыми, также подававшими заявки на голосование по месту жительства, женщина выяснила, что к ним работники ЦИК также не пришли.

Женщина подала жалобу на действия ЦИК омбудсмену, в Генпрокуратуру, Госполицию, а также заявления в ЦИК и Рижскую городскую избирательную комиссию с просьбой дать разъяснения.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс признал, что таких ситуаций было несколько - около восьми. Он предположил, что это могло произойти из-за технических сбоев, но не исключил ошибок работников избирательных участков.

Кокинс подчеркнул, что все жалобы будут рассмотрены и будет предоставлен отчет.

Таких случаев не было много, поэтому отменять результаты выборов нет оснований, сказал руководитель комиссии.

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