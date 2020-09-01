Шотландский "Селтик" ждёт "Ригу" в третьем отборочном раунде Лиги Европы

Напомним, во втором отборочном раунде рижанам предстоит поединок с сан-маринским клубом "Тре Фьори". Игра пройдёт 17 сентября при пустых трибунах стадиона "Сконто".

Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде у себя дома сыграет против "Селтика" из Глазго. Ранее ни одна латвийская команда не встречалась с шотландским грандом.

"Селтик" не нуждается в особом представлении. Команда с 2012 года непрерывно побеждает в чемпионате Шотландии. Всего на счету клуба 51 одна победа в чемпионате.

Что касается "Вентспилса", которому во втором отборочном раунде Лиги Европы предстоит домашняя игра против "Русенборга" из Норвегии, то в третьем раунде "жёлто-синих" ждёт турецкий "Аланьяспор".

В прошлом сезоне клуб из города Аланья занял пятое место в чемпионате Турции и дошёл до финала Кубка. Стоит добавить, что "Аланьяспор" всего четыре года назад дебютировал в турецкой Суперлиге и в этом году впервые участвует в еврокубках.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы пройдут 24 сентября.

Напомним, победитель определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.