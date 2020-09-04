Нужно готовиться к различным сценариям, а реагировать на изменения необходимо очень быстро
Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быте людей, но и в работе предпринимателей. В проекте портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделился директор Uzdevumi.lv Эдгар Шкутанс.
Шкутанс порталу TVNET пояснил, что Uzdevumi.lv - очень сезонный бизнес, поэтому нужно принять во внимание, что есть несколько периодов - например, школьные каникулы две недели зимой и все лето, когда нет активности.
"Поэтому мы планировали наперед, что у наших финансовых потоков будут какие-то разрывы. Это совершенно нормально в секторе образования, когда есть несколько месяцев - летом, которые "пустые". В принципе, не могу сказать, что для нас такие разрывы - что-то новое", - сказал Шкутанс.
"Нужно принять во внимание, что коллектив Uzdevumi.lv небольшой, скорее, у нас даже увеличилась нагрузка, так как в это время многие - начиная с самоуправлений, заканчивая родителями и семьями, задумались о цифровых инструментах. Поэтому в это время у нас возникла куда более сильная нагрузка", - сказал руководитель Uzdevumi.lv.
Говоря об организации работы в это кризисное время, Шкутанс сказал, что Uzdevumi.lv - современное предприятие, и фактически все работают онлайн.
"Все внутренние документы и другие дела организуются с помощью Google Drive, поэтому с началом кризиса уже в течение одного дня мы могли переключиться на удаленную работу. Каждый работал из дома, и рабочий процесс не прерывался. Ранее мы уже работали в таком формате, и сейчас несколько сотрудников продолжают работать удаленно", - отметил Шкутанс.
В своей работе команда Uzdevumi.lv использует различные цифровые инструменты, например, внутренние чаты. Кроме того, это и позволяет работникам удобно отчитываться о том, что сделано, что не сделано, и помогает удобно расставить приоритеты в своих задачах.
На вопрос, были ли ранее у предприятия планы расширить свою деятельность за пределы Латвии, директор Uzdevumi.lv ответил, что такие планы были, однако пока что такая образовательная платформа столь удачно, как в Латвии, в других местах не работает.
"Я связываю это с менталитетом, так как мы наверное лучше всех можем понять наших учителей, какие у них проблемы, и как мы им можем помочь.
Мы пытались работать в других странах, но там ситуация немного сложнее, так как другой менталитет, другое содержание. Сейчас мы стартовали на рынке Индии. Уже несколько лет создаем содержание на английском языке, предусмотренное только для индийского рынка. Продукт довольно сложен, и выход на новый рынок сложен, так как сначала необходимо создать содержание", - пояснил Шкутанс.
Кризис Covid оказал значительно влияние и на финансовую ситуацию предприятия. Шкутанс рассказал, что "многим, которые про Uzdevumi.lv ничего особо и не слышали, может показаться, что у нас большая прибыль и тому подобное, но нет - так быть не может. В принципе, с началом кризиса на наших сотрудников свалилась очень большая нагрузка, и были сотрудники, которые работали более 300 часов в месяц, что не является нормальным. Конечно, значительно выросли расходы на сервер, чтобы работа портала не прерывалась".
"Как технический департамент, так и департамент по обслуживанию клиентов работали ненормированное рабочее время, так как было необходимо обработать большое количество информации. В принципе, в целом во время Covid-19 мы обрели популярность, но в финансовом плане точно были небольшие минусы", - отметил Шкутанс.
Руководитель предприятия указал, что все-таки в целом предприятие не может сказать, что кризис преодолен. Перед началом учебного года школы должны были выбрать, каким образом продолжать учебу, и команда Uzdevumi.lv сделала все необходимые инвестиции, чтобы выдержать самый плохой сценарий, когда всем снова придется учиться удаленно.
"Большая часть школ начала учебу очно, и мне как руководителю предприятия понятно, что точно нужно быть готовыми и к сценарию С. Поэтому должна быть очень большая готовность, чтобы можно было вовремя среагировать,
так как существует возможность того, что в один день вся учеба снова будет организована удаленно. Если предприятие к этому не подготовилось, то это фактически моментально означает банкротство", - сказал Шкутанс.
"Поэтому нужно думать, нужно инвестировать, нужно работать и быть готовыми. Самое хорошее в этой ситуации то, что у предприятия есть команда, которая любит продукт, доверяет руководству, и не только руководство ставит цели, это делает вся команда. Руководитель направляет команду, и затем уже общими усилиями принимаются различные решения, как поступать дальше", - заявил предприниматель.
Именно поэтому команда предприятия знает, что сейчас учебный проход проходит по сценарию А, однако все работники уже знают, что делать в случае, если реализуются сценарии В или С. Придется обновлять документ, в котором установлены расходы работников в случае, если снова карантин.
"У нас уже все понятно, кто что будет делать, если школы и образование снова перейдут на удаленный режим", - указал директор Uzdevumi.lv.
Говоря о приобретениях от этого кризиса, Шкутанс рассказал, что наибольшим можно считать то, что многие руководители самоуправлений начали позитивнее смотреть на цифровые инструменты обучения. Ранее могло быть отрицательное отношение, но в этом кризисе ничего другого не оставалось, кроме как искать цифровые решения.
"Мы также видим, что многие учителя начали создавать электронные домашние работы, мы очень надеемся, что учителям это понравится, а школьникам станет куда проще учиться и получать лучшие знания", - отметил Шкутанс.
Сейчас Uzdevumi.lv сделало большие инвестиции как в содержание, так и в людей. И это с надеждой, что пришедшая в марте популярность сохранится и в дальнейшем.
Другим предприятиям в это время Шкутанс советует реагировать очень быстро.
"Тогда, когда в начале марта было сообщено, что, возможно, школьники не смогут после каникул вернуться в школы в нормальном режиме, уже в тот же самый день мы с коллегами работали весь день, чтобы понять, как действовать дальше. Мы не ждали официального решения о закрытии школ, но уже с первым ветерком, что возможен "План Б", мы вместе с коллегами, а также на уровне правительства разработали план, как поступим, кто что будет делать.
Было оговорено все, и договорились о том, как лучше реагировать на поток входящих клиентов. Таким образом предпринимателям можно порекомендовать смотреть на варианты В и С. На своем предприятии мы всегда перед новым учебным годом расписываем, каковы потенциальные факторы риска, анализируем. Все предусмотреть нельзя, однако нужно готовиться к различным сценариям и реагировать очень быстро.
72 часа - слишком долго, и уже в тот же самый день нужно отдать команде четкие указания, что делать дальше", - сказала Шкутанс.
В рамках проекта говорится о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей работе предприятия. В этом проекте предприниматели делятся опытом и советуют, как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, продемонстрировав таким образом свое искусство предпринимательства, как справиться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, помогли ли механизмы поддержки государства сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".
Проект создан при сотрудничестве с банком SEB.
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