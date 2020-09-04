Нужно готовиться к различным сценариям, а реагировать на изменения необходимо очень быстро

"Как технический департамент, так и департамент по обслуживанию клиентов работали ненормированное рабочее время, так как было необходимо обработать большое количество информации. В принципе, в целом во время Covid-19 мы обрели популярность, но в финансовом плане точно были небольшие минусы", - отметил Шкутанс.

Руководитель предприятия указал, что все-таки в целом предприятие не может сказать, что кризис преодолен. Перед началом учебного года школы должны были выбрать, каким образом продолжать учебу, и команда Uzdevumi.lv сделала все необходимые инвестиции, чтобы выдержать самый плохой сценарий, когда всем снова придется учиться удаленно.

"Большая часть школ начала учебу очно, и мне как руководителю предприятия понятно, что точно нужно быть готовыми и к сценарию С. Поэтому должна быть очень большая готовность, чтобы можно было вовремя среагировать,

так как существует возможность того, что в один день вся учеба снова будет организована удаленно. Если предприятие к этому не подготовилось, то это фактически моментально означает банкротство", - сказал Шкутанс.

"Поэтому нужно думать, нужно инвестировать, нужно работать и быть готовыми. Самое хорошее в этой ситуации то, что у предприятия есть команда, которая любит продукт, доверяет руководству, и не только руководство ставит цели, это делает вся команда. Руководитель направляет команду, и затем уже общими усилиями принимаются различные решения, как поступать дальше", - заявил предприниматель.

Именно поэтому команда предприятия знает, что сейчас учебный проход проходит по сценарию А, однако все работники уже знают, что делать в случае, если реализуются сценарии В или С. Придется обновлять документ, в котором установлены расходы работников в случае, если снова карантин.

"У нас уже все понятно, кто что будет делать, если школы и образование снова перейдут на удаленный режим", - указал директор Uzdevumi.lv.

Говоря о приобретениях от этого кризиса, Шкутанс рассказал, что наибольшим можно считать то, что многие руководители самоуправлений начали позитивнее смотреть на цифровые инструменты обучения. Ранее могло быть отрицательное отношение, но в этом кризисе ничего другого не оставалось, кроме как искать цифровые решения.

"Мы также видим, что многие учителя начали создавать электронные домашние работы, мы очень надеемся, что учителям это понравится, а школьникам станет куда проще учиться и получать лучшие знания", - отметил Шкутанс.

Сейчас Uzdevumi.lv сделало большие инвестиции как в содержание, так и в людей. И это с надеждой, что пришедшая в марте популярность сохранится и в дальнейшем.

Другим предприятиям в это время Шкутанс советует реагировать очень быстро.

"Тогда, когда в начале марта было сообщено, что, возможно, школьники не смогут после каникул вернуться в школы в нормальном режиме, уже в тот же самый день мы с коллегами работали весь день, чтобы понять, как действовать дальше. Мы не ждали официального решения о закрытии школ, но уже с первым ветерком, что возможен "План Б", мы вместе с коллегами, а также на уровне правительства разработали план, как поступим, кто что будет делать.

Было оговорено все, и договорились о том, как лучше реагировать на поток входящих клиентов. Таким образом предпринимателям можно порекомендовать смотреть на варианты В и С. На своем предприятии мы всегда перед новым учебным годом расписываем, каковы потенциальные факторы риска, анализируем. Все предусмотреть нельзя, однако нужно готовиться к различным сценариям и реагировать очень быстро.

72 часа - слишком долго, и уже в тот же самый день нужно отдать команде четкие указания, что делать дальше", - сказала Шкутанс.

В рамках проекта говорится о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей работе предприятия. В этом проекте предприниматели делятся опытом и советуют, как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, продемонстрировав таким образом свое искусство предпринимательства, как справиться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, помогли ли механизмы поддержки государства сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".

Проект создан при сотрудничестве с банком SEB.