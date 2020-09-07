На некоторых домах Риги вывесили белые флаги. Зачем?

Чтобы привлечь внимание к негативным последствиям изменений в кадастровой стоимости на среду недвижимости в Латвии, 7 августа NĪAA начала акцию Белого флага. В рамках нее каждый девелопер, инвестор или владелец призывался вывесить на здании белый флаг, символизируя капитуляцию перед лицом предстоящих изменений.

В NĪAA указали, что разработанная Государственной земельной службой методика кадастровой оценки недвижимости и исходящие из нее кадастровые стоимости на 2022 год являются примером некоординированной политики, так как в то же время не рассматривается вопрос о ставка налога на недвижимость.

Если изменения в кадастровой стоимости будут приняты по имеющемуся на данный момент плану, не меняя при этом налоговое бремя, конкурентоспособность латвийского рынка недвижимости будет уничтожена, что повлияет на каждого жителя.

Члены NĪAA также отметили, что в Латвии уже сейчас наблюдается потенциальное ухудшение и так низкой конкурентоспособности, если сравнивать инвестиционную среду недвижимости в Риге со столицами стран-соседей.

В NĪAA пояснили, что нынешняя ситуация уже уже нанесла ущерб планированию возврата имеющихся инвестиций и снизила интерес вкладывать в развитие Риги в последующие периоды, так как сигнализирует о непрогнозируемой политике в Латвии на государственном уровне.

С помощью акции Белого флага представители сферы призывают произвести изменения кадастровой стоимости только совместно с изменениями в политике налога на недвижимость и не ранее 2023 года, а также способствовать благоприятной политике в привлечении инвестиций.

Напомним, в середине июля Государственная земельная служба вынесла на общественное обсуждение кадастровую стоимость, рассчитанную на 2022 год. В соответствии с данным правительством заданием она была пересчитана по рыночной цене недвижимости. Этот законопроект вызвал бурную дискуссию в обществе и обеспокоенность тем, что впредь жителям Латвии придется значительно больше платить за свое жилье.

В свою очередь передача De facto сообщила, что общая кадастровая стоимость земли и построек в Латвии после новой кадастровой оценки стала на 29,86 миллиарда евро дороже, чем было до этого.