В августе LDz достиг рекордно высоких показателей перевозки зерна

В августе дочернее предприятие LDz LDz Cargo транспортировало 4700 вагонов или 327 540 тонн зерна местного происхождения, что на 26% больше, чем в августе 2019 года. Больше всего грузов доставлено в порты - 290 420 тонн.

В общей сложности в августе по железной дороге было перевезено 467 830 тонн зерна.

В сентябре LDz Карго также прогнозирует интенсивную работу и значительные объемы грузов. По прогнозам, в сентябре может быть перевезено до 3 500 вагонов с зерном. В последующие месяцы количество вагонов с зерном будет варьироваться в среднем от 1 000 до 2 000 в месяц, прогнозирует компания.

Как отметили представители LDz, исторический рекорд перевозки зерна достигнут благодаря синхронизированному процессу погрузки и разгрузки вагонов, своевременному обмену информацией между партнерами и многолетнему опыту.

В целом за восемь месяцев текущего года по инфраструктуре LDz перевезено 2,27 млн тонн зерна, что на 36 290 тонн больше, чем за восемь месяцев 2019 года. Такой объем достигнут за счет перевозки местного зерна.

Общий оборот LDz в первом полугодии этого года составил 64,663 млн евро, что на 33,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании снизилась в пять раз - до 858 912 евро.