ВИДЕО ⟩ Загитова дебютировала как ведущая "Ледникового периода"

"Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон", - говорится в подписи к видео, опубликованному на странице "Ледникового периода" в Instagram.

Вскоре в Сети появились и кадры первого съёмочного дня "Ледникового периода", которыми поделилась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Она стала судьёй дебютного эпизода шоу на Первом канале.

Исинбаева выложила в Instagram видео, как готовится к выходу на съёмочную площадку, а также ролик с участием ведущих шоу Алексея Ягудина и Алины Загитовой, которая выбрала для первого появления перед объективом золотое платье с полупрозрачными рукавами.

Впервые новость о том, что российская фигуристка Алина Загитова станет одной из ведущих шоу "Ледниковый период" на Первом канале появилась в конце августа.

Уже известно, что в программе примут участие Ольга Бузова, Владимир Маркони, Влад Топалов, Регина Тодоренко и другие звёзды шоу-бизнеса. Точная дата премьеры пока не известна.

Теперь остаётся непонятным, вернётся ли Загитова в фигурное катание после работы на телевидении. До этого лишь Евгении Медведевой удалось вернуться в большой спорт после съёмок в шоу.

Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Ильиных (теперь дебютирует в шоу в паре с Владом Топаловым) - всех этих фигуристов мы так и не увидели на крупных соревнованиях после участия в "Ледниковом периоде".

Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.