Эпопея со сменой названия Pasažieru vilciens: компанию не так поняли

"Это слухи, что сменится название. Ни в правлении, ни внутри компании мы не принимали и не обсуждали решения о том, что необходима смена названия. Часто бренд работает совершенно отдельно", - сказал Григулис.

В пример он привел эстонского пассажирского перевозчика, который работает под брендом Elron, а само предприятие называется Eesti Liinirongid.

Что касается бренда Vivi, то, по словам руководителя PV, это преждевременно появившаяся информация, так как никаких решений пока не принималось.

Как сообщалось, передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что принято решение сменить название PV на Vivi Latvija, а затраты на разработку и внедрение нового дизайна составят до 100 000 евро.

Как выяснило агентство LETA, в мае PV зарегистрировало в патентном управлении товарные знаки Vivi Latvija и Vivi.

Представитель PV Агнесе Лиците сообщила, что в 2022 году начнут курсировать новые поезда, и качество услуг значительно изменится, как и спрос, так как будет значительно увеличена интенсивность перевозок. Весной состоится презентация дизайна новых вагонов, а новый дизайн требует и новой графической идентичности предприятия.

34 100 евро составят расходы на ребрендинг, 7850 евро - на пиар-кампанию, которую проведет партнер международного пиар-агентства Hill+Knowlton Strategies в Латвии MM&A I Hill+Knowlton Strategies.

В июле прошлого года PV подписало с чешским предприятием Škoda Vagonka договор на сумму 241,889 млн евро о покупке новых электропоездов, которые начнут курсировать в 2022 году.