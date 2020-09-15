Недвижимость "крайбанковцев" Бондарса и Овчинниковой пустили с молотка

Присяжный судебный исполнитель Инета Кактиня в ходе первого аукциона продает принадлежащую Бондарсу одну четвертую предполагаемую часть недвижимости "Тирмежи" в Айнажской волости Салацгривского края. Вся недвижимость состоит из участка земли общей площадью шесть гектаров, жилого дома и трех вспомогательных зданий. Взыскатель - Latvijas krājbanka.

Оценочная стоимость недвижимости и начальная цена аукциона - 5800 евро, шаг аукциона - 300 евро.

Цена аукциона не облагается PVN. Аукцион начнется в понедельник, 21 сентября, а завершится 21 октября в 13 часов.

В свою очередь присяжный судебный исполнитель Марцис Мидегс предлагает приобрести на аукционе недвижимость, принадлежащую Овчинниковой - квартиру номер 55 и и прилагающие к ней предполагаемые части долевой собственности 5820/980569 от жилого дома и участка земли в Риге, на улице Лачплеша 54. Взыскатель - Latvijas krājbanka.

Оценочная стоимость недвижимости и начальная цена аукциона - 44 100 евро. По счету это первый аукцион.

Цена аукциона не облагается PVN. Шаг аукциона - 1000 евро. Аукцион начался 3 сентября и завершится 5 октября в 13 часов.

Также Мидегс продает еще одну принадлежащую Овчинниковой недвижимость, взыскателем по которой является Latvijas krājbanka. Недвижимость составляет четверть предполагаемой части квартирной собственности номер 47 и прилагающие к ней части общей собственности 7170/561950 дома в Риге, ул. Сахарова, 20.

Оценочная стоимость недвижимости и начальная цена аукциона - 6250 евро. Согласно предоставленной владелицей информации, на использование квартиры в 2006 году был заключен бессрочный договор аренды. Шаг аукциона - 250 евро. Цена аукциона не облагается PVN. Аукцион начался 3 сентября и завершится в 13 часов 5 октября.

Напомним, в июне 2017 года суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с ответчиков, которые без достаточного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре предприятиям и переняли их обеспечение, в целом более 15 миллионов евро.

По делу в качестве ответчиков проходят семь бывших членов правления ликвидируемого Latvijas krājbanka: Ивар Приедитис, избранный в Сейм Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

В январе прошлого года стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, чтобы с него можно было взыскать потери по этому делу.

Бывший владелец банка Приедитис своей вины в гражданском деле о взыскании 15 миллионов евро не признает. Ранее он отметил, что подобное решение суда создает прецедент, чтобы любого бывшего или нынешнего члена правления любого банка можно было сделать неплатежеспособным.

В свою очередь Бондарс судебный процесс называл политическими репрессиями по отношению к нему.