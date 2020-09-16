Covid-19: из 3041 теста четыре оказались положительными

За прошедшие сутки в Латвии сделан 3041 тест на Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, двое заболевших - контактные лица заболевших ранее, один вернулся из США, у одного заболевшего источник инфекции еще определяется.
С начала пандемии в Латвии сделано 285 876 тестов на Covid-19, выявлено 1486 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки не было госпитализировано новых пациентов с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. За все время из больниц было выписано 214 пациентов.
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