В силу вступает срок самоизоляции в 10 дней! Напоминаем, на кого он не распространяется

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и, если он будет негативным, на 11-й день этот человек может выйти на работу.