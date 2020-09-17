Чт, 17.09.2020
Я не очень хотел работать в Black Star - это не был мой тип движения, но я сказал Дане [Соколовой], что помогу пару песен сделать в силу нашей дружбы и творческой любви, но не более. В итоге помог, начали работать, писать много песен, и все это срослось. Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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  • В силу вступает срок самоизоляции в 10 дней! Напоминаем, на кого он не распространяется

В силу вступает срок самоизоляции в 10 дней! Напоминаем, на кого он не распространяется

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С сегодняшнего дня, 17 сентября, срок самоизоляции для въезжающих в Латвию из-за границы лиц сокращен с 14 до 10 дней с рядом исключений.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, изменения касаются и людей, которые уже находятся в самоизоляции.

14-дневная самоизоляция по-прежнему будет требоваться от:

  • лиц, контактировавших с зараженным Covid-19 человеком,
  • лиц, работающих в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода,
  • лиц, находящихся в прямом контакте с другими людьми, например, врачей и учителей.

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и, если он будет негативным, на 11-й день этот человек может выйти на работу.

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