Футбол с Владимиром Ивановым: Эпицентр 19-го тура "Вирслиги" - Рига: "Валмиера" без Арокодаре и норвежский шок "Вентспилса"

Если бросить даже мимолетный взгляд на турнирную таблицу, то четко понимаешь - много что захватывающего ждет нас в оставшихся девяти турах. Идем сверху вниз: у "Риги" - 48 очков, у РФШ - 46, а значит вся борьба за "золото" впереди, все только начинается!

Вроде как третья позиция "Валмиеры" (34 очка) больших вопросов не должна вызывать, но уверен, что трио в составе "Спартак", "Вентспилс" и "Лиепая" (27, 26 и 23 очка соответственно), как опытный пелотон, еще устроит знатную погоню. Кто-то из этих коллективов наверняка предпримет отчаянную попытку подняться как можно выше и побороться за место в еврокубковой зоне.

А вот дальше уже гораздо спокойнее: у "Даугавпилса" и "Метты", идущих на седьмом и восьмом местах (16 и 15 очков) - золотая середина без больших задач, и, кажется, амбиций тоже. "Елгава" с 14 очками идет предпоследней, девятой и больше напоминает корабль, подающий сигнал SOS, но не теряющий определенных надежд. О "Тукумсе" говорить много не приходится - новичок "Вирслиги" стабильно исполняет в нынешнем чемпионате роль прилежного статиста, время от времени взрываясь как ничейными результатами, так и острыми выпадами своего тренера на послематчевых пресс-конференциях.

Так выходит, что центральные матчи тура пройдут под вечер воскресенья и это будут игры с участием лидеров.

"Рига" на стадионе "Сконто" примет "Валмиеру", и этот матч, понятное дело, для чемпиона станет отличной репетицией перед дуэлью в Лиге Европы с шотландским "Селтиком" в рамках третьего отборочного раунда. РФШ тоже далеко в тот день не поедет, играя у себя дома на "Аркадии" с "Вентспилсом".

Так вот, "Рига" в этом сезоне уже дважды обыгрывала валмиерчан, пусть и шло у нее туго - 2:0 и 1:0. Но это нисколько не значит, что "Валмиера" приедет сдаваться. Скорее - наоборот: команда Тамаза Пертии посвежела, обновилась (в последние недели состав пополнили сразу несколько футболистов, в том числе и молодые дарования из Африки) и готова продлить свою замечательную серию (семь игр с набранными очками, причем в их числе аж шесть побед).

Фактор лучшего бомбардира "Вирслиги" Арокодаре (в чемпионате Латвии - 22 гола в 32 матчах) уже не актуален: до конца сезона 19-летний нигериец на правах аренды будет выступать в клубе немецкой бундеслиги "Кельн". Впрочем, руководство валмиерского клуба вовремя "поднесло снаряды", дозаявив, как уже говорилось выше, новых игроков. Так что здесь я ожидаю не просто напряженной игры, а по-настоящему яркой битвы.

"Валмиера" Тамаза Пертии, как мне кажется, уже созрела для того, чтобы и на "Сконто" удивлять чемпиона.

Толу Арокодаре ФОТО: https://fc.de