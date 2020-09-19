Футбол с Владимиром Ивановым: Эпицентр 19-го тура "Вирслиги" - Рига: "Валмиера" без Арокодаре и норвежский шок "Вентспилса"

После сумасшедшего летнего спринта, не находите, календарь чемпионата Латвии по футболу как будто взял основательную паузу - две недели простоя, потом неделя, еще одна... За это время болельщик успевает изрядно соскучиться по местным баталиям. Старт третьего круга "Вирслиги" намечен на воскресенье, 20 сентября, когда за один день пройдут все пять матчей 19-го тура.
Если бросить даже мимолетный взгляд на турнирную таблицу, то четко понимаешь - много что захватывающего ждет нас в оставшихся девяти турах. Идем сверху вниз: у "Риги" - 48 очков, у РФШ - 46, а значит вся борьба за "золото" впереди, все только начинается!
Вроде как третья позиция "Валмиеры" (34 очка) больших вопросов не должна вызывать, но уверен, что трио в составе "Спартак", "Вентспилс" и "Лиепая" (27, 26 и 23 очка соответственно), как опытный пелотон, еще устроит знатную погоню. Кто-то из этих коллективов наверняка предпримет отчаянную попытку подняться как можно выше и побороться за место в еврокубковой зоне.
А вот дальше уже гораздо спокойнее: у "Даугавпилса" и "Метты", идущих на седьмом и восьмом местах (16 и 15 очков) - золотая середина без больших задач, и, кажется, амбиций тоже. "Елгава" с 14 очками идет предпоследней, девятой и больше напоминает корабль, подающий сигнал SOS, но не теряющий определенных надежд. О "Тукумсе" говорить много не приходится - новичок "Вирслиги" стабильно исполняет в нынешнем чемпионате роль прилежного статиста, время от времени взрываясь как ничейными результатами, так и острыми выпадами своего тренера на послематчевых пресс-конференциях.
"Рига" на стадионе "Сконто" примет "Валмиеру", и этот матч, понятное дело, для чемпиона станет отличной репетицией перед дуэлью в Лиге Европы с шотландским "Селтиком" в рамках третьего отборочного раунда. РФШ тоже далеко в тот день не поедет, играя у себя дома на "Аркадии" с "Вентспилсом".
Так вот, "Рига" в этом сезоне уже дважды обыгрывала валмиерчан, пусть и шло у нее туго - 2:0 и 1:0. Но это нисколько не значит, что "Валмиера" приедет сдаваться. Скорее - наоборот: команда Тамаза Пертии посвежела, обновилась (в последние недели состав пополнили сразу несколько футболистов, в том числе и молодые дарования из Африки) и готова продлить свою замечательную серию (семь игр с набранными очками, причем в их числе аж шесть побед).
Фактор лучшего бомбардира "Вирслиги" Арокодаре (в чемпионате Латвии - 22 гола в 32 матчах) уже не актуален: до конца сезона 19-летний нигериец на правах аренды будет выступать в клубе немецкой бундеслиги "Кельн". Впрочем, руководство валмиерского клуба вовремя "поднесло снаряды", дозаявив, как уже говорилось выше, новых игроков. Так что здесь я ожидаю не просто напряженной игры, а по-настоящему яркой битвы.
Что ждать от матча РФШ - "Вентспилс"? Во-первых, насколько гости смогли оправиться от норвежской оплеухи, когда "желто-синие" на домашнем стадионе получили в свои ворота пять голов в матче второго отборочного раунда Лиги Европы (1:5). РФШ, наверное, не "Русенборг", но у Виктора Мороза хватает ресурсов повторить нечто подобное с такими-то игроками атакующего плана (Лемаич, Куадио, Сантана, Оффор, Икауниекс и другие). Во-вторых, шансов у РФШ на титул, как мне видится, чуть больше, нежели у "Вентспилса" в погоне за "Валмиерой", если говорить о третьей строчке турнирной таблицы.
Если такие же вещи проявятся и 20 сентября, рассчитывать на успех гостям не придется. И тут даже не нужно призывать на помощь статистику - в первом круге победила РФШ со счетом 1:0, во втором "Вентспилс" взял реванш - 3:2. Но сейчас рижане явно на подъеме: шесть побед кряду, согласитесь, это не шутки.
Еще три матча 19-го тура пройдут в Тукумсе, Лиепае и той же Риге, когда "Метта" на стадионе "Даугава" будет принимать "Спартак". В этом сезоне юрмалчане пока что не позволяют себе терять очки с "Меттой" (2:1 и 2:0), как и "Елгава", которая успела дважды не без помощи разного рода курьезов переиграть "Тукумс" с одинаковым счетом 2:1. Так что елгавчане могут себе в ближайшее воскресенье устроить маленький праздник. Хотя, как знать...
Наконец, стремительно разогнавшаяся "Лиепая", которая не проигрывает аж с 12 августа (три ничьи и потом три победы, в том числе и недавняя домашняя, плюс скандальная, в перенесенном матче со "Спартаком" - 3:2) совершит марш-бросок через всю Латвию, чтобы на стадионе "Целтниекс" сразиться с "Даугавпилсом". Команда Александра Горшкова как будто рядом с "Лиепаей", идет следом, но после 18 игр отстает на семь баллов (23 против 16-ти).
Вожак курземцев Артур Карашаускас наверняка строит планы увеличить в Латгалии свой лицевой счет - в сентябре у него это здорово получается (в последних трех матчах на его счету пять забитых мячей). Как следствие - восемь голов и место в Топ-6 в списке бомбардиров. Выше Карашаускаса только Арокодаре ("Валмиера") - 15, Неманья Белакович ("Спартак") и Куле Мбомбо ("Рига") - по 11, да забившие по девять мячей представители РФШ Сантана и Оффор.
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