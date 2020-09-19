В рижском "Динамо" семь случаев заражения Covid-19

Ранее портал sportacentrs.com сообщал, что в его распоряжении находится информация о по меньшей мере пяти заболевших членах команды, а результаты анализов всех членов команды еще не известны.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая сообщила агентству LETA, что эпидемиологическое расследование всё ещё продолжается, но подтверждено уже пять случаев Covid-19, связанных с хоккейной командой. Также было установлено несколько контактных лиц заболевших. Заболевшие и их контактные лица находятся в изоляции.

Представитель SPKC пока не уточнила, являются ли заболевшие и их контактные лица хоккеистами или другими работающими с командой лицами.

"В настоящее время мы работаем с руководством команды и выявляем контактных лиц. Мы предоставляем им информацию, а они спрашивают нас. Вначале важно изолировать больных и определить их контактных лиц, а затем путём расследования будет проведён поиск источника заражения", - пояснила Арая.

В беседе с агентством LETA Савицкис сообщил, что заболели пять хоккеистов и ещё два человека из персонала, работающего с командой.

Следующая игра "Динамо", которая запланирована на 22 сентября, с "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сейчас под угрозой срыва.

"Мы не ожидали, что Covid-19 так сильно затронет нашу команду", - заявил Савицкис. Он добавил, что не знает, состоится ли следующая игра, но оставшаяся часть команды продолжает подготовку к матчу с "Торпедо".