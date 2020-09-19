В Минске прошел женский марш: задержаны более 300 человек

Демонстрациями чествовали и день бело-красно-белого флага, который 19 сентября 1991 года был восстановлен в качестве государственного символа Беларуси.

Сотни женщин в 15 часов собрались в Минске у Камаровского рынка и прошли шествием по улицам.

Они держали в руках бело-красно-белые флаги, зонты и воздушные шарики того же цвета.

Некоторые надели яркие наряды с блестящими элементами, так как шествие было заявлено и как "Блестящий марш".

У многих были плакаты с надписью SOS.

Протестующие скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим".

Как сообщила белорусская редакция "Радио Свобода", в демонстрации приняли участие не менее тысячи женщин.

"Медуза" сообщает, что в ходе протестов были задержаны более 300 человек.

Среди задержанных - 73-летняя Нина Багинская, которая стала одним из символов протеста, однако затем ее отпустили.

Минимум две женщины госпитализированы.

Reportedly, more than 250 women detained at this moment. This is the most brutal detentions since the very beginning of Women's Marches. Lukashenka feels invincible after he got money and political support from Putin. But he is wrong if he thinks that the protest will fade out. pic.twitter.com/LaSyfqNP70 — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 19, 2020