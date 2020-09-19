В Минске прошел женский марш: задержаны более 300 человек

В Беларуси продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов - в субботу прошел очередной женский марш, сообщает "Интерфакс".
Демонстрациями чествовали и день бело-красно-белого флага, который 19 сентября 1991 года был восстановлен в качестве государственного символа Беларуси.
Сотни женщин в 15 часов собрались в Минске у Камаровского рынка и прошли шествием по улицам.
Они держали в руках бело-красно-белые флаги, зонты и воздушные шарики того же цвета.
Митингующие скандируют «Верните нашу Машу, посадите Сашу».— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 19, 2020
Видео: «Белсат»https://t.co/KZCYdd1AoS pic.twitter.com/PaR3GxAxTf
Некоторые надели яркие наряды с блестящими элементами, так как шествие было заявлено и как "Блестящий марш".
Минск. Колонна женщин движется по улице Богдановича. Милиции рядом мы не замечаем. Зато в эту субботу, кажется, как никогда активно женщин поддерживают прохожие.— TUT.BY (@tutby) September 19, 2020
Фото: Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/QPeuwBrfey
У многих были плакаты с надписью SOS.
Протестующие скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим".
Как сообщила белорусская редакция "Радио Свобода", в демонстрации приняли участие не менее тысячи женщин.
"Медуза" сообщает, что в ходе протестов были задержаны более 300 человек.
В Минске на женском «Блестящем марше» начались задержания. Задержанных так много, что перед автозаками выстроилась очередь. Как минимум двух женщин госпитализировалиhttps://t.co/UdZF6xSdxH pic.twitter.com/mntcHcMn1t— Дождь (@tvrain) September 19, 2020
Среди задержанных - 73-летняя Нина Багинская, которая стала одним из символов протеста, однако затем ее отпустили.
Минимум две женщины госпитализированы.
Reportedly, more than 250 women detained at this moment. This is the most brutal detentions since the very beginning of Women's Marches. Lukashenka feels invincible after he got money and political support from Putin. But he is wrong if he thinks that the protest will fade out. pic.twitter.com/LaSyfqNP70— Franak Viačorka (@franakviacorka) September 19, 2020
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