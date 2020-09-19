Сб, 19.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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В Минске прошел женский марш: задержаны более 300 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

В Беларуси продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов - в субботу прошел очередной женский марш, сообщает "Интерфакс".

Демонстрациями чествовали и день бело-красно-белого флага, который 19 сентября 1991 года был восстановлен в качестве государственного символа Беларуси.

Сотни женщин в 15 часов собрались в Минске у Камаровского рынка и прошли шествием по улицам.

Они держали в руках бело-красно-белые флаги, зонты и воздушные шарики того же цвета.

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Некоторые надели яркие наряды с блестящими элементами, так как шествие было заявлено и как "Блестящий марш".

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У многих были плакаты с надписью SOS.

Протестующие скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим".

Как сообщила белорусская редакция "Радио Свобода", в демонстрации приняли участие не менее тысячи женщин.

"Медуза" сообщает, что в ходе протестов были задержаны более 300 человек.

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Среди задержанных - 73-летняя Нина Багинская, которая стала одним из символов протеста, однако затем ее отпустили.

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Минимум две женщины госпитализированы.

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