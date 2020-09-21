Возможно, это ситуация, которая заставляет нас думать иначе и подстраиваться

Она отмечает, что до кризиса Covid-19 были только разговоры о том, что может быть некий кризис, но компания не концентрировалась на нем, к тому же - и текущую ситуацию нельзя считать кризисом.

На вопрос, как ситуация с Covid-19 повлияла на компанию в целом, Берзиня-Вейта пояснила, что за это время удалось добиться многого.

"В течение нескольких лет мы думали, что административный персонал может работать один или два дня в неделю удаленно. Эта ситуация показала, что мы можем так работать. Это побудило меня быстрее принимать решения", - добавляет она.

Говоря о самом процессе работы, предприниматель объясняет, что она пришла к выводу, что Salaspils siltums как инновационное и ориентированное на развитие предприятие не может постоянно работать удаленно, потому что это было бы очень сложно.

"Через некоторое время нам все же необходимо собраться вместе и вместе выполнить различные рабочие процессы, чтобы двигаться вперед. При удаленной работе не так гладко идут процессы разработки, внедрения инноваций и различных новшеств. Это и есть главный недостаток", - признает Берзиня-Вейта.

Она говорит, что с платежеспособностью клиентов проблем нет - несмотря на то, что сначала несколько клиентов сказали, что не смогут оплачивать услуги, на практике это не подтвердилось, и теперь все в норме.

"Мы, конечно, стараемся соблюдать все требования безопасности. Поначалу это было похоже на шок, когда к сотрудникам прибыли родственники из Брюсселя, и тогда была установка, что этим сотрудникам необходимо работать удаленно. Если вначале из-за этого была такой шок, то сейчас это уже нормально. Если сотрудник куда-то едет или где-то гуляет, то он уже сам знает, что ему необходимо сделать перерыв и поработать удаленно. И поэтому с точки зрения здоровья в нашей компании ничего не изменилось. Мы уделяем большое внимание обеспечению наличия всех мер безопасности и наличия соответствующих соглашений. Теперь мы лучше вооружены, чем раньше, до этой ситуации с Covid", - отмечает Берзиня-Вейта.

На вопрос, повлияла ли эта ситуация с Covid на финансовое положение компании, Берзиня-Вейта пояснила, что никакого воздействия нет. Выплаты производятся вовремя, и все запланированные проекты находятся в стадии разработки или уже завершены.

"В какой-то момент в начале могла быть некоторая путаница с расходными материалами или запасными частями, но постепенно она разрешилась".

Берзиня-Вейта говорит, что ее компания не считает нынешнюю ситуацию кризисной.

"Может быть, это ситуация, которая заставляет нас думать по-другому и адаптироваться, но каждый день бывают ситуации, в которых необходимо адаптироваться. Преодолевать нечего, и мы приобрели новые навыки и улучшили наши ИТ-вещи, чтобы работать удаленно, так что мы можем сказать, что эта ситуация даже пошла нам на пользу", - говорит она.