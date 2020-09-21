Возможно, это ситуация, которая заставляет нас думать иначе и подстраиваться
Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быте людей, но и в работе предпринимателей. В проекте портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделилась руководитель Salaspils siltums Ина Берзиня-Вейта.
Она отмечает, что до кризиса Covid-19 были только разговоры о том, что может быть некий кризис, но компания не концентрировалась на нем, к тому же - и текущую ситуацию нельзя считать кризисом.
На вопрос, как ситуация с Covid-19 повлияла на компанию в целом, Берзиня-Вейта пояснила, что за это время удалось добиться многого.
"В течение нескольких лет мы думали, что административный персонал может работать один или два дня в неделю удаленно. Эта ситуация показала, что мы можем так работать. Это побудило меня быстрее принимать решения", - добавляет она.
Говоря о самом процессе работы, предприниматель объясняет, что она пришла к выводу, что Salaspils siltums как инновационное и ориентированное на развитие предприятие не может постоянно работать удаленно, потому что это было бы очень сложно.
"Через некоторое время нам все же необходимо собраться вместе и вместе выполнить различные рабочие процессы, чтобы двигаться вперед. При удаленной работе не так гладко идут процессы разработки, внедрения инноваций и различных новшеств. Это и есть главный недостаток", - признает Берзиня-Вейта.
Она говорит, что с платежеспособностью клиентов проблем нет - несмотря на то, что сначала несколько клиентов сказали, что не смогут оплачивать услуги, на практике это не подтвердилось, и теперь все в норме.
"Мы, конечно, стараемся соблюдать все требования безопасности. Поначалу это было похоже на шок, когда к сотрудникам прибыли родственники из Брюсселя, и тогда была установка, что этим сотрудникам необходимо работать удаленно. Если вначале из-за этого была такой шок, то сейчас это уже нормально. Если сотрудник куда-то едет или где-то гуляет, то он уже сам знает, что ему необходимо сделать перерыв и поработать удаленно. И поэтому с точки зрения здоровья в нашей компании ничего не изменилось. Мы уделяем большое внимание обеспечению наличия всех мер безопасности и наличия соответствующих соглашений. Теперь мы лучше вооружены, чем раньше, до этой ситуации с Covid", - отмечает Берзиня-Вейта.
На вопрос, повлияла ли эта ситуация с Covid на финансовое положение компании, Берзиня-Вейта пояснила, что никакого воздействия нет. Выплаты производятся вовремя, и все запланированные проекты находятся в стадии разработки или уже завершены.
Берзиня-Вейта говорит, что ее компания не считает нынешнюю ситуацию кризисной.
"Может быть, это ситуация, которая заставляет нас думать по-другому и адаптироваться, но каждый день бывают ситуации, в которых необходимо адаптироваться. Преодолевать нечего, и мы приобрели новые навыки и улучшили наши ИТ-вещи, чтобы работать удаленно, так что мы можем сказать, что эта ситуация даже пошла нам на пользу", - говорит она.
Относительно того, изменился ли режим работы тех людей, которые не могут работать удаленно, руководитель Salaspils siltums отвечает отрицательно, потому что эти сотрудники не контактируют друг с другом.
"Если говорить о дежурных операторах, то они много времени проводят на свежем воздухе и на территории много работы. У нас большая часть процессов автоматизирована, и, если бы нам пришлось перейти на удаленный режим, мы могли бы это сделать.
В то же время руководитель Salaspils siltums советует другим предпринимателям воспользоваться возможностью узнать что-то новое, не бояться пробовать - ничего страшного не произошло, и эту ситуацию нужно преодолеть.
В рамках проекта говорится о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей работе предприятия. В этом проекте предприниматели делятся опытом и советуют, как поступать, чтобы легче преодолеть кризис, продемонстрировав таким образом свое искусство предпринимательства, как справиться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, помогли ли механизмы поддержки государства сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".
Проект создан при сотрудничестве с банком SEB.
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