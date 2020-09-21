Covid-19 в Латвии: за последние сутки - один новый заразившийся

Согласно информации SPKC, заболевший - контактное лицо другого больного.

С начала пандемии в Латвии сделано 296 395 тестов на Covid-19, заболели 1526 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки не было госпитализировано новых пациентов с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся 12 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести. Всего из стационара было выписано 214 пациентов.