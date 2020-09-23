Covid-19 продолжает атаковать КХЛ

Во вторник, 22 сентября, стало известно о массовом заражении игроков и тренеров ярославского "Локомотива". Сообщается, что тесты на коронавирус около 30 игроков команды дали положительный результат.

Позднее стало известно, что "Локомотиву" было засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Куньлунем". Игра изначально должна была пройти 21 сентября, но позднее КХЛ объявила о переносе встречи на вторник.

Отметим, что для "Куньлуня" эта победа стала первой в текущем сезоне.

КХЛ уже предупреждала клубы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств.

Также КХЛ сообщает, что "Локомотив" самостоятельно провёл тесты на Covid-19 и их результаты не соответствуют тем, которые были сделаны в лаборатории КХЛ.

Вспышка коронавируса произошла и в рижском "Динамо", где на данный момент было выявлено 12 случаев заболевания. В связи с этим латвийский клуб отправился на карантин до 5 октября. Руководство команды намерено попросить КХЛ перенести ближайшие матчи и не засчитывать "Динамо" технические поражения.

Covid-19 коснулся также уфимский "Салават Юлаев". Первично положительный результат выявлен у главного тренера команды Томи Лямся, нападающих Маркуса Гранлунда и Даниила Башкирова.

РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник сообщают, что СКА из Санкт-Петербурга на матч против новосибирской "Сибири" выставит преимущественно молодёжный состав. Решение связано с тем, что у существенной части основного состава подозревают коронавирус.

Ранее уже сообщалось о том, что на карантин отправился финский "Йокерит", а также казахстанский "Барыс".

Каким образом руководство лиги планирует продолжать сезон регулярного чемпионата, остаётся под большим вопросом.