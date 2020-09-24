Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

"Евросоюз не признает эти поддельные результаты. Основываясь на этом, так называемой инаугурации 23 сентября и мандату Александа Лукашенко не хватает демократической легитимности", - цитирует Борреля AFP.

Во вторник несколько стран Европы и США отреагировали на тайную инаугурацию Лукашенко, отказавшись признать его легитимным президентом Беларуси.

В среду вечером в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста против инаугурации Лукашенко.

Напомним, Латвия не считает, что состоявшаяся в среду церемония инаугурации легитимизирует результаты выборов и дает полномочия бывшему президенту Беларуси Александру Лукашенко занять пост президента в шестой раз, заявили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, такой шаг только усугубит политический кризис в Беларуси. Следующий президент Беларуси может быть избран только белорусским народом в ходе свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, подчеркивает МИД.

МИД заявил, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Латвия не признает результаты этих выборов и не считает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.