Похороны адвоката и репетиция инаугурации Тихановской. Все, что вы могли пропустить 26 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 29 новый случай Covid-19.
- Минздрав назвал средний возраст умерших людей, у которых был выявлен Covid-19 - 75 лет.
- Возможно, от Covid-19 выздоровели по крайней мере на несколько десятков человек больше, чем показывает официальная статистика.
- Коэффициент заболеваемости растет: в Литве 111 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 47.
- Главный инфекционист призвал остерегаться мероприятий с алкоголем в закрытых помещениях.
- Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers.
- Латвийцев будут информировать о необходимости самоизолироваться при помощи SMS.
Другие события дня:
- Риге состоялось прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком.
- Единственный выживший в катастрофе Ан-26 не получил тяжелых травм.
- В Минске прошла "репетиция инаугурации Тихановской". Задержания начались почти сразу.
- Неуважение или норма? Соцсети взорвал поступок депутата Рижской думы, взявшей на работу малышку.
- Минск: после того, как были опубликованы данные силовиков, начали находить места их проживания.
- В России сожгли килограммы сыра, масла и мяса из Эстонии и Латвии.
- В белорусском "Спокойной ночи, малыши" показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона.
- Подозреваемый по делу о нападении возле Charlie Hebdo признался в атаке.
- Знаменитые часы В Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы.
- Инфекционист Уга Думпис попал в курьезную ситуацию и вызвал улыбку на лицах многих.
- Опасная тенденция: люди сознательно едят красный мухомор в поисках дурмана.
Новости из мира знаменитостей:
- Собчак сделала тест о себе, но оказалась Пивоваровым.
- Инфлюенсер, которую обвиняли в торговле одежды с AliExpress, после скандала расширила свой магазин.
- Скандальные и безумно сексуальные: все солистки группы "ВИА Гра".
Новости спорта:
- Конор Макгрегор возвращается! Ирландец уже объявил следующий поединок.
- Латвийский фигурист Васильев выиграл Nebelhorn Trophy, впервые приземлив четверной прыжок.
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