Вс, 27.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
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  • Похороны адвоката и репетиция инаугурации Тихановской. Все, что вы могли пропустить 26 сентября

Похороны адвоката и репетиция инаугурации Тихановской. Все, что вы могли пропустить 26 сентября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 29 новый случай Covid-19.
  • Минздрав назвал средний возраст умерших людей, у которых был выявлен Covid-19 - 75 лет.
  • Возможно, от Covid-19 выздоровели по крайней мере на несколько десятков человек больше, чем показывает официальная статистика.
  • Коэффициент заболеваемости растет: в Литве 111 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 47.
  • Главный инфекционист призвал остерегаться мероприятий с алкоголем в закрытых помещениях.
  • Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers.
  • Латвийцев будут информировать о необходимости самоизолироваться при помощи SMS.

Другие события дня:

  • Риге состоялось прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком.
  • Единственный выживший в катастрофе Ан-26 не получил тяжелых травм.
  • В Минске прошла "репетиция инаугурации Тихановской". Задержания начались почти сразу.
  • Неуважение или норма? Соцсети взорвал поступок депутата Рижской думы, взявшей на работу малышку.
  • Минск: после того, как были опубликованы данные силовиков, начали находить места их проживания.
  • В России сожгли килограммы сыра, масла и мяса из Эстонии и Латвии.
  • В белорусском "Спокойной ночи, малыши" показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона.
  • Подозреваемый по делу о нападении возле Charlie Hebdo признался в атаке.
  • Знаменитые часы В Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы.
  • Инфекционист Уга Думпис попал в курьезную ситуацию и вызвал улыбку на лицах многих.
  • Опасная тенденция: люди сознательно едят красный мухомор в поисках дурмана.

Новости из мира знаменитостей:

  • Собчак сделала тест о себе, но оказалась Пивоваровым.
  • Инфлюенсер, которую обвиняли в торговле одежды с AliExpress, после скандала расширила свой магазин.
  • Скандальные и безумно сексуальные: все солистки группы "ВИА Гра".

Новости спорта:

  • Конор Макгрегор возвращается! Ирландец уже объявил следующий поединок.
  • Латвийский фигурист Васильев выиграл Nebelhorn Trophy, впервые приземлив четверной прыжок.

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