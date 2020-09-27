Из горящего жилого дома в Риге спасены 16 человек

В субботу, 26 сентября, произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в Риге. Из горящего дома пожарные спасли 16 человек, 41 человек был эвакуирован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов на пожар был получен около полуночи. Шестерых человек пожарные вывели из заполненного дымом здания по автолестнице, еще десять человек вывели из помещений в спасательных масках. 41 человек из дома был эвакуирован без вспомогательных средств.
Пострадавших в пожаре не было.
В целом VUGD вчера получила 21 вызов на пожары, в том числе зарегистрировано два лесных пожара.
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