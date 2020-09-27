Вс, 27.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Из горящего жилого дома в Риге спасены 16 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В субботу, 26 сентября, произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в Риге. Из горящего дома пожарные спасли 16 человек, 41 человек был эвакуирован, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на пожар был получен около полуночи. Шестерых человек пожарные вывели из заполненного дымом здания по автолестнице, еще десять человек вывели из помещений в спасательных масках. 41 человек из дома был эвакуирован без вспомогательных средств.

Пострадавших в пожаре не было.

В целом VUGD вчера получила 21 вызов на пожары, в том числе зарегистрировано два лесных пожара.

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