На домашний карантин отправятся около 35 воспитанников Даугавпилсской ледовой спортивной школы

Алжане пояснила, что на домашнем карантине находятся группы, контактировавшие в прошлую пятницу с тренерами, у которых обнаружен новый коронавирус. В общей сложности эпидемиологи предписали домашний карантин примерно 35 воспитанникам школы. Симптомов заболевания у них нет.

Директор учебного заведения подчеркнула, что детям обеспечено удалённое обучение - им в видеоформате присылаются разборы игр и упражнения для физической подготовки.

В связи с выявлением заболевания Covid-19 Даугавпилсское управление спорта сегодня не будет принимать посетителей в очной форме.

В пятницу сообщалось, что у нескольких игроков "Динабурга" констатирована повышенная температура тела, поэтому на неопределённое время был перенесён запланированный на субботу матч с Mogo/LSPA.

Как сообщалось ранее, в хоккейном клубе "Динабург" лиги Optibet выявлено четыре случая Covid-19.