RigaTV 24 оштрафовали на 10 500 евро за скрытую предвыборную агитацию

С 7 июля по 8 августа RigaTV 24 в передаче "Клуб национальных интересов" часто отражал действия двух политических сил - "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Для развития/Зa!"/"Прогрессивные", при этом другим баллотировавшимся в Рижскую думу партиям уделялось намного меньше внимания. Штраф за это нарушение составляет 5000 евро.

Также скрытая предвыборная агитация в передачах выражалась, по мнению NEPLP, в "чрезмерном использовании атрибутики" двух названных партий. Это нарушение выявлено в передачах "Клуб национальных и интересов" 1 и 15 августа, и штрафы составляют соответственно 3500 и 2000 евро.

В то же время прекращено административное дело о передаче "Доктор Апинис", которая транслировалась на RigaTV 24 13 июля.

NEPLP констатировал, что Baltkom radio скрыто рекламировало кандидата в депутаты от ЧСР Олега Бурова, а также кандидатов от партии "Альтернатива" Валерия Петрова и Алексея Росликова.