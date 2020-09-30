Ср, 30.09.2020
Визит также свидетельствует о том, как Макрон оценивает версию президента России Владимира Путина о том, что Алексей Навальный, скорее всего, отравился сам и что к этой истории причастна Латвия. Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности
Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности
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  • Рекордная вспышка Covid-19 и визит Макрона в Латвию. Все, что вы могли пропустить 30 сентября

Рекордная вспышка Covid-19 и визит Макрона в Латвию. Все, что вы могли пропустить 30 сентября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Среда, 30 сентября:

Коронавирус:

  • Так много еще не было: за сутки в Латвии выявлено 95 новых случаев Covid-19.
  • В Литве за сутки 115 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 57.
  • В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец - с ним связано более 40 случаев заражения Covid-19.
  • Несколько врачей Кулдигской больницы отправлены на карантин - из-за нечестного пациента.
  • В Даугавпилсе и Кулдиге введены ограничения до середины октября.
  • Латвия может ослабить требования самоизоляции для возвращающихся из-за границы, повысив пороговый показатель до 25 случаев на 100 000 населения. 
  • Вспышка Covid-19 зарегистрирована на одном из предприятий в Олайне, а 1-я Олайнская средняя школа переходит на частично удаленное обучение.
  • В Кулдиге на карантин отправили учеников восьми классов в двух школах.
  • Социальный дом в Лиепае на карантине - жилец заболел Covid-19.

Другие события дня:

  • Макрон: в диалоге с Россией необходима твердость по вопросам об Украине и Беларуси.
  • Кариньш: ЕС несравненно превосходит Россию по населению, размерам экономики и военной мощи.
  • Фракции четырех политических сил в Рижской думе подписали коалиционный договор.
  • Искоренить очереди в детские сады за 2 года, война с ямами, ограничение скорости и пешеходные улицы - обещания новой коалиции Риге.
  • Урбанович извинился за матный комментарий в адрес Вилкса.
  • В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко.
  • Одобрен проект заявления Сейма о непризнании Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
  • В 2021 году планируется ввести налог на регистрацию автомобилей.
  • Футбольный клуб "Рига" построит современную спортивную базу и стадион на 5000 мест.
  • Виталий Милонов высказался о Латвии: "Наши идиоты у вас даже дачи в Юрмале покупают".
  • В Зиепниеккалнсе обнаружили нелегальную заправку.Во внедрение депозитной системы в Латвии планируют инвестировать около 25 млн евро.
  • На продажу выставили самый узкий дом в Лондоне.
  • Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии.
  • В США российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы.

Новости из мира знаменитостей:

  • Monatik вместе с Лаймой Вайкуле выпустили новую версию песни Раймонда Паулса.
  • Владелец Lido Кирсонс замечен в компании молодой спутницы.
  • Никита Ефремов рассказал о разводе, зависимости и сравнении с отцом.
  • Первые леди Латвии и Франции сравнили наряды: элегантный брючный костюм против женственного платья.

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