Рекордная вспышка Covid-19 и визит Макрона в Латвию. Все, что вы могли пропустить 30 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Среда, 30 сентября:
Коронавирус:
- Так много еще не было: за сутки в Латвии выявлено 95 новых случаев Covid-19.
- В Литве за сутки 115 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 57.
- В Даугавпилсе закрыли ледовый дворец - с ним связано более 40 случаев заражения Covid-19.
- Несколько врачей Кулдигской больницы отправлены на карантин - из-за нечестного пациента.
- В Даугавпилсе и Кулдиге введены ограничения до середины октября.
- Латвия может ослабить требования самоизоляции для возвращающихся из-за границы, повысив пороговый показатель до 25 случаев на 100 000 населения.
- Вспышка Covid-19 зарегистрирована на одном из предприятий в Олайне, а 1-я Олайнская средняя школа переходит на частично удаленное обучение.
- В Кулдиге на карантин отправили учеников восьми классов в двух школах.
- Социальный дом в Лиепае на карантине - жилец заболел Covid-19.
Другие события дня:
- Макрон: в диалоге с Россией необходима твердость по вопросам об Украине и Беларуси.
- Кариньш: ЕС несравненно превосходит Россию по населению, размерам экономики и военной мощи.
- Фракции четырех политических сил в Рижской думе подписали коалиционный договор.
- Искоренить очереди в детские сады за 2 года, война с ямами, ограничение скорости и пешеходные улицы - обещания новой коалиции Риге.
- Урбанович извинился за матный комментарий в адрес Вилкса.
- В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко.
- Одобрен проект заявления Сейма о непризнании Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- В 2021 году планируется ввести налог на регистрацию автомобилей.
- Футбольный клуб "Рига" построит современную спортивную базу и стадион на 5000 мест.
- Виталий Милонов высказался о Латвии: "Наши идиоты у вас даже дачи в Юрмале покупают".
- В Зиепниеккалнсе обнаружили нелегальную заправку.Во внедрение депозитной системы в Латвии планируют инвестировать около 25 млн евро.
- На продажу выставили самый узкий дом в Лондоне.
- Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии.
- В США российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы.
Новости из мира знаменитостей:
- Monatik вместе с Лаймой Вайкуле выпустили новую версию песни Раймонда Паулса.
- Владелец Lido Кирсонс замечен в компании молодой спутницы.
- Никита Ефремов рассказал о разводе, зависимости и сравнении с отцом.
- Первые леди Латвии и Франции сравнили наряды: элегантный брючный костюм против женственного платья.
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