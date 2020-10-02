Футбол с Владимиром Ивановым: Огрызнутся ли лиепайчане на стадионе "Сконто", кто будет заказывать музыку на "Аркадии"?

Рига, Вентспилс и Тукумс - вот три точки притяжения 21-го тура "Вирслиги". Футбольное первенство на всех парах мчится к своему финишу, правда, вопросов остается еще много. В предстоящие выходные дни три матча будут очень важны в плане распределения мест в еврокубковой зоне. И два из них пройдут уже в субботу, 3 октября, когда сойдутся "Вентспилс" - "Валмиера" и РФШ - "Спартак".
Идущая на третьем месте "Валмиера" как будто оторвалась от преследователей, держа их на расстоянии пяти очков. Но как раз "Вентспилс" та сила, которая пытается догнать команду Тамаза Пертии - 35 очков против 30-ти. Правда, тут надо понимать, что, в принципе, для "Валмиеры" эта последняя игра в сезоне с одним из фаворитов (в третьем круге "Валмиера" уже встречалась как с "Ригой", так и с РФШ). И если и с "Вентспилсом" у себя дома эта команда сыграет успешно, мало у кого останется сомнений в "бронзе" для этого коллектива образца 2020 года.
Вот почему этот матч станет во многом определяющим как для хозяев поля, так и для гостей. В первом круге эти соперники уже выдали огонь-игру, сыграв вничью - 2:2. Правда, в Валмиере для "желто-синих" все закончилось плачевно - 0:3. Как будет на этот раз?
Только навряд ли "Валмиере" следует рассчитывать вновь на спасительный гол мастера штрафных Кришса Карклиньша на последних секундах. Второй раз такой фокус, который мы видели в предыдущей игре с РФШ, навряд ли пройдет (гол-спасение Карклиньша помог "Валмиере" тогда уйти от поражения - 2:2).
Еще одна субботняя встреча РФШ - "Спартак" - из этой же оперы. Как-то незаметно постоянно попадающий "под горячую руку" арбитров "Спартак" скатился на шестое место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы в последних четырех турах. Но тут я бы не спешил с выводами - юрмалчане остаются мотивированными и нацеленными как минимум на четвертое место, да еще с таким капитаном, как Неманья Белакович (12 голов и второе место в списке бомбардиров).
Пока у них шестое место и два очка отставания от "Вентспилса". Команде РФШ навалившиеся ничьи явно не к лицу (в двух последних встречах с "Вентспилсом" - 1:1 и "Валмиерой" - 2:2). Тем более, что лидирующие в "Вирслиге" футболисты "Риги" постепенно удаляются от ребят Виктора Мороза - 54 очка против 48 у РФШ. Хочется верить, что это еще не конец, если мы говорим о борьбе за "золото". А раз так, то для рижан ничего, кроме трех очков, в данном случае не актуально. В противном - "серебро" как награда за все труды.
На "Аркадии" в этом сезоне РФШ уже громил спартаковцев - 4:1, а вот в Слоке эти команды поделили очки - 1:1. Но не думаю, что сценарий июньской игры повторится сейчас - на повестке дня куда более четкие задачи, которые не подразумевают никакого топтания на месте.
Что касается воскресных встреч, то две игры - со своей "подвальной" интригой. "Тукумс" по-прежнему живет ожиданиями своей первой победы в "Вирслиге" и на этот раз еще один шанс "написать историю" им будет предоставлен на домашнем стадионе против "Даугавпилса" (у "Тукумса" в 20 матчах - пять ничьих и 15 поражений).
Клуб из Латгале продолжает пикировать после ухода в РФШ нигерийского бомбардира Оффора. Так что призываю не кивать на статистику встреч этих команд в нынешнем сезоне. Думаю, что к началу октября она не будет сильно влиять на воскресную игру (0:6 и 1:1).
"Даугавпилс" сейчас делит восьмое-девятое места с "Меттой" (по 16 очков), но шанс уйти от стыковых игр у обеих команд достаточно высок. А все потому, что "Елгава" находится тут же рядом - 18 очков и седьмая позиция. В этот же день "Елгава" будет играть в Риге против "Метты". Гости после редкой для себя победы в предыдущем туре (2:0 с "Даугавпилсом") постараются на стадионе "Даугава" продлить свою эйфорию с соперником, у которого, кажется симптомы того же недуга, которым переболели в "Елгаве". Команда Андриса Рихертса не побеждает в чемпионате страны с 11 августа, с того времени потерпев пять поражений. Если что, в этом сезоне взаимоотношения этих команд в пользу "Метты" - 1:1 и 2:0.
Наконец, закрываться 21-й тур будет на стадионе "Сконто", где без пяти минут трехкратный чемпион Латвии "Рига", уж возьму на себя смелость так утверждать, будет разбираться с преобразившейся "Лиепаей". Для гостей это будет тот еще экзамен - проверка на зрелость, на состоятельность, на конкурентоспособность в тот самый момент, когда команда Дмитрия Молоша на сумасшедшей волне. Как говорится, у нее пошла карта...
Последние изменения в составе дают результат и, замечу, весьма недурной. Курземцы вихрем взлетели на пятую строчку в турнирной таблицы и их мысли о еврокубках больше не являются бредом. Пять побед подряд (на сегодня это лучшая серия в "Вирслиге") и восемь туров с набранными очками - это, согласитесь, говорит само за себя. Тем интереснее будет понаблюдать за их дуэлью с мощной "Ригой", в которой по-прежнему нет главного тренера Олега Кононова и, кажется, его уже и не ждут.
Так что все бразды правления теперь в руках Михаила Конева, который всем уже доказал - специалистом какого класса он является. Кажется, и в конце 2020-го он сможет принять такой вызов без страха и упрека. В этом сезоне у "Лиепаи" с рижанами не очень-то получается - 0:2 и 1:4, но это нисколько не значит, что в воскресенье нас не ждет суперматч. Как раз наоборот, по моим ощущениям, именно эта встреча на "Сконто" должна стать украшением тура.
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