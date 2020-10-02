Футбол с Владимиром Ивановым: Огрызнутся ли лиепайчане на стадионе "Сконто", кто будет заказывать музыку на "Аркадии"?

Идущая на третьем месте "Валмиера" как будто оторвалась от преследователей, держа их на расстоянии пяти очков. Но как раз "Вентспилс" та сила, которая пытается догнать команду Тамаза Пертии - 35 очков против 30-ти. Правда, тут надо понимать, что, в принципе, для "Валмиеры" эта последняя игра в сезоне с одним из фаворитов (в третьем круге "Валмиера" уже встречалась как с "Ригой", так и с РФШ). И если и с "Вентспилсом" у себя дома эта команда сыграет успешно, мало у кого останется сомнений в "бронзе" для этого коллектива образца 2020 года.

В "Вентспилсе" это все прекрасно понимают, конечно же. Как и то, что любое потерянное очко будет дорого стоить подопечным Виорела Фрунзы в борьбе за еврокубковую зону.

Вот почему этот матч станет во многом определяющим как для хозяев поля, так и для гостей. В первом круге эти соперники уже выдали огонь-игру, сыграв вничью - 2:2. Правда, в Валмиере для "желто-синих" все закончилось плачевно - 0:3. Как будет на этот раз?

Только навряд ли "Валмиере" следует рассчитывать вновь на спасительный гол мастера штрафных Кришса Карклиньша на последних секундах. Второй раз такой фокус, который мы видели в предыдущей игре с РФШ, навряд ли пройдет (гол-спасение Карклиньша помог "Валмиере" тогда уйти от поражения - 2:2).

ФОТО: Valmiera FC/Facebook

Еще одна субботняя встреча РФШ - "Спартак" - из этой же оперы. Как-то незаметно постоянно попадающий "под горячую руку" арбитров "Спартак" скатился на шестое место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы в последних четырех турах. Но тут я бы не спешил с выводами - юрмалчане остаются мотивированными и нацеленными как минимум на четвертое место, да еще с таким капитаном, как Неманья Белакович (12 голов и второе место в списке бомбардиров).

Пока у них шестое место и два очка отставания от "Вентспилса". Команде РФШ навалившиеся ничьи явно не к лицу (в двух последних встречах с "Вентспилсом" - 1:1 и "Валмиерой" - 2:2). Тем более, что лидирующие в "Вирслиге" футболисты "Риги" постепенно удаляются от ребят Виктора Мороза - 54 очка против 48 у РФШ. Хочется верить, что это еще не конец, если мы говорим о борьбе за "золото". А раз так, то для рижан ничего, кроме трех очков, в данном случае не актуально. В противном - "серебро" как награда за все труды.

На "Аркадии" в этом сезоне РФШ уже громил спартаковцев - 4:1, а вот в Слоке эти команды поделили очки - 1:1. Но не думаю, что сценарий июньской игры повторится сейчас - на повестке дня куда более четкие задачи, которые не подразумевают никакого топтания на месте.