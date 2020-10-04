Разыгрывающий сборной Латвии по баскетболу Янис Стрелниекс заразился Covid-19, сообщил московский баскетбольный клуб ЦСКА, за который выступает спортсмен.
ЦСКА в Twitter сообщил, тесты Семёна Антонова, Николы Милутинова и Яниса Стрелниекса показали положительный результат.
Все трое баскетболистов находятся в самоизоляции.
В четверг ЦСКА в первом матче Евролиги ULEB встречался с испанской "Барселоной".
Стрелниекс в этом матче участия не принимал, так как тренировке получил травму ноги. Кроме того, дома остался и заболевший Никола Милутинов.
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