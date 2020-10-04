Янис Стрелниекс заразился Covid-19

ЦСКА в Twitter сообщил, тесты Семёна Антонова, Николы Милутинова и Яниса Стрелниекса показали положительный результат.

Все трое баскетболистов находятся в самоизоляции.

В четверг ЦСКА в первом матче Евролиги ULEB встречался с испанской "Барселоной".

Стрелниекс в этом матче участия не принимал, так как тренировке получил травму ноги. Кроме того, дома остался и заболевший Никола Милутинов.