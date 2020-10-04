Представители делегации Макрона в Литве заразились Covid-19; в Латвию они не приезжали

Как отметила советница президента Латвии по связям с общественностью Айва Розенберга, ни со стороны Франции, ни со стороны Литвы не была получена информация, которая способствовала бы дополнительным опасениям. Более того, посольство Франции в Латвии подтвердило, что зараженные представители делегации не были в Латвии, а только в Литве.