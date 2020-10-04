Вс, 4.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант

Представители делегации Макрона в Литве заразились Covid-19; в Латвию они не приезжали

Эммануэль Макрон в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Представители литовской делегации президента Франции Эммануэля Макрона, у которых было констатировано заражение Covid-19, не были в Латвии, пишет агентство LETA.

В субботу литовские СМИ сообщили, что два представителя делегации Макрона в Литве заразились новым коронавирусом.

Как отметила советница президента Латвии по связям с общественностью Айва Розенберга, ни со стороны Франции, ни со стороны Литвы не была получена информация, которая способствовала бы дополнительным опасениям. Более того, посольство Франции в Латвии подтвердило, что зараженные представители делегации не были в Латвии, а только в Литве.

Советница Левитса также рассказала, что визит проходил в очень строгих эпидемиологических условиях и был организован с соблюдением очень высоких стандартов безопасности.

Розенберга отметила, что Латвия продолжает следить за информацией и держит контакт с литовской и французской сторонами, поэтому причин делать тесты на Covid-19 всем представителям латвийской стороны, участвовавшим в визите Макрона, нет. 

Напомним, 29 сентября Макрон посетил с официальным визитом Латвию, а 28 сентября он побывал в Литве.

Галерея: Официальный визит Макрона в Латвию

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