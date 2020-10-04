Представители делегации Макрона в Литве заразились Covid-19; в Латвию они не приезжали

Представители литовской делегации президента Франции Эммануэля Макрона, у которых было констатировано заражение Covid-19, не были в Латвии, пишет агентство LETA.
В субботу литовские СМИ сообщили, что два представителя делегации Макрона в Литве заразились новым коронавирусом.
Как отметила советница президента Латвии по связям с общественностью Айва Розенберга, ни со стороны Франции, ни со стороны Литвы не была получена информация, которая способствовала бы дополнительным опасениям. Более того, посольство Франции в Латвии подтвердило, что зараженные представители делегации не были в Латвии, а только в Литве.
Советница Левитса также рассказала, что визит проходил в очень строгих эпидемиологических условиях и был организован с соблюдением очень высоких стандартов безопасности.
Напомним, 29 сентября Макрон посетил с официальным визитом Латвию, а 28 сентября он побывал в Литве.
Галерея: Официальный визит Макрона в Латвию
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