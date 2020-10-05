Вт, 6.10.2020
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"Динамо" оказалось слабее в матче двух худших команд Запада

Мартиньш Дзиеркалс

ФОТО: www.dinamoriga.lv

В понедельник, 5 октября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от ХК "Сочи" - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Счёт в матче на 7-й минуте первого периода открыл Дмитрий Колготин, который удачно реализовал большинство своей команды. В конце второго периода Дании Мироманов удвоил преимущество ХК "Сочи", но самое интересное началось в заключительном периоде.

Рижское "Динамо" бросилось догонять соперника и в самом начале третьего периода Мэтью Майоне сократил отставание в счёте до одной шайбы. Пять минут спустя Сергей Шмелёв вновь огорчил болельщиков "Динамо", но всего 30 секунд спустя Мартиньш Дзиеркалс вернул интригу матчу забросив вторую шайбу в ворота хозяев.

К сожалению, динамовцы не сумели догнать соперника и за три с половиной минуты до конца основного времени пропустили в свои ворота четвёртую шайбу - гол на счету Игоря Руденкова.

После сегодняшнего матча рижское "Динамо" по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции, имея в своём активе всего пять очков.

В этой выездной серии у "Динамо" предусмотрено ещё два матча - против "Йокерита" (9.10) и минского "Динамо" (11.10).

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