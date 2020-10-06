Вт, 6.10.2020
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Бывший вратарь рижского "Динамо" одержал первую победу в КХЛ с 2016 года

Максим Третьяк

ФОТО: dinamoriga.lv

Российский вратарь Максим Третьяк, ранее в своей карьере выступавший за рижское "Динамо", одержал свою первую с 2016 года победу в КХЛ.

В понедельник рижское "Динамо" на выезде уступило ХК "Сочи" со счётом 2:4 (0:1, 0:1, 2:2). Между собой встречались две слабейшие команды Западной конференции.

В составе "Сочи" одним из лучших игроков матча стал бывший вратарь "Динамо" Максим Третьяк, отразивший 28 из 30 бросков.

Для Третьяка эта победа стала второй в его карьере в КХЛ. Первую он одержал 15 ноября 2016 года, когда помог владивостокскому "Адмиралу" обыграть новокузнецкий "Металлугр" со счётом 3:2 в овертайме.

Всего 23-летний голкипер провёл в КХЛ 12 матчей, пять из которых - в рядах рижского "Динамо". В среднем он пропускал по 2,68 шайбы и отражал 90,1% бросков соперника.

Максим Третьяк - внук легендарного советского вратаря и нынешнего президента Российской хоккейной федерации Владислава Третьяка.

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