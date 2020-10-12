Нужно быть готовыми, так как большие или меньшие кризисы будут касаться нас чаще и интенсивнее

Говоря о том, были ли перед кризисом Covid-19 рассмотрены сценарии, в которых мог произойти кризис крупнейшего масштаба, Довидена отмечает, что еще до 2020 года звучали предположения, что Латвия может пережить новый финансовый кризис, но, конечно, никто не мог предусмотреть, что он придет именно в таком формате.

"Однако ответственным предпринимателям всегда нужно быть готовыми к различным кризисным ситуациям. Финансовый кризис 2008 года стал ценным и позновательным опытом для многих латвийских предпринимателей, наглядно продемонстрировав, насколько важна ответственность по отношению к финансовой стабильности компании", - сказала Довидена.

Последствия Covid-кризиса в той или иной степени оказали влияние на большую часть предприятий. Не стал исключением и Narvesen, для которого самыми сложными месяцами стали апрель и май, когда правительство объявило режим чрезвычайной ситуации.

"Наш бизнес основан на потоке клиентов, и когда были установлены ограничения и закрыт аэропорт, нам пришлось полностью закрыть несколько магазинов. Нас коснулось и изменение привычек жителей - люди стали избегать уличной толчеи, отказываться от общественного транспорта, отдавая предпочтение велосипедам, скутерам или ходьбе пешком. Все это повлияло на поток клиентов в наших торговых местах и на финансовые результаты", - отметила Довидена.

Однако все не было так плохо, так как наблюдались и отдельные позитивные моменты. По словам, Довидены, у сети Narvesen большое покрытие в Латвии, а потому часть оборота удалось компенсировать именно в регионах, в которых многие решили провести сложное время.

"Во-вторых, если клиенты предпочитали остаться дома или находились в карантине, мы решили приходить к ним сами: инвестировали в дигитализацию, дав возможность приобретать товары Narvesen и Caffeine с доставкой на дом. В-третьих - и это самое важное - это помогло нам собраться вместе как единой, быстрой, целеустремленной и гибкой команде, которая ответственно относится как к себе, так и к коллегам и клиентам", - пояснила Довидена.

Данные о заболеваемости Covid-19 подтверждают то, о чем говорилось еще несколько месяцев назад - фактически началась вторая волна заболеваемости, однако пока что решение о новых ограничениях не принято. Готово ли предприятие ко второй волне Covid-19?

"Думаю, сейчас мы подготовились куда лучше, чем это было весной. У нас есть все необходимые средства для соблюдения требований безопасности и санитарных требований.

И морально мы готовы, поэтому уровень стресса в организации ниже, чем он был весной.

Так как мы значительно развили технологические процессы, офис поддержки в случае необходимости может работать полностью удаленно", - указала председатель правления Narvesen.

Как при любом кризисе, и из этого кризиса можно будет перенять что-то позитивное, что пригодится в будущем. Довидена говорит, что недавно приняла участие в конференции, где прозвучал призыв быть готовыми к тому, что такие большие или меньшие кризисы нас будут затрагивать чаще и интенсивнее, чем когда-либо за последние 100 лет.

"Очень важно жить этим днем и этим моментом, быть готовыми к вызовам, принять, что нельзя контролировать все, быть способными решать все, что нам по силам, и заботиться о финансовой стабильности предприятия в долгосрочной перспективе", - сказала Довидена.

Другим предпринимателям в это время Даце советует использовать этот кризис, чтобы создать будущие отношения со своими клиентами и бизнес-партнерство с финансово сильными организациям, особенно в случае, если финансовая стабильность самого предприятия недостаточна.

В рамках проекта говорится о новой ситуации, сложившейся из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что может помочь в дальнейшей работе предприятия. В рамках этого проекта предприниматели делятся опытом и рекомендуют, как поступать, чтобы легче было преодолеть кризис, демонстрируя таким образом свое искусство предпринимательства, то, как справиться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - это проект, который показывает, помогли ли механизмы государственной поддержки сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проект вовлечены малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".