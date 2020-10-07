В Латвии Covid-19 затронул уже 47 образовательных учреждений

Эпидемиолог объяснил, что пять или более случаев заражения Covid-19 были обнаружены в 11 учреждениях, что указывает на местное распространение, добавив, что десять или более случаев были зарегистрированы в пяти учреждениях.

По словам Перевощикова, это подтверждает, что учебным заведениям необходимо и дальше соблюдать установленные меры безопасности.

В то же время представитель SPKC сообщил, что на этой неделе не было обнаружено серьезных очагов инфекции, хотя на прошлой неделе их было несколько.

По словам Перевощикова, в настоящее время наблюдается формирование очагов на дому или выявление групповых заболеваний в рабочих коллективах.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 67 новых случаев заболевания Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 4426 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 344 821 тест. Заболевание подтверждено у 2261 человека, 1322 человека уже выздоровели. В настоящее время в активной стадии 939 случаев заболевания.