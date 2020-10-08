Вспышка на мясокомбинате Forevers: что известно спустя три недели

Она отметила, что 17 сотрудников продолжают лечение на дому. Некоторые из них все еще ожидают совместного решения между семейным врачом и эпидемиологами о том, когда можно будет прекратить строгую изоляцию с учетом течения заболевания в каждом отдельном случае.

Галкина подчеркнула, что за последние дни в компании не было выявлено новых случаев заболевания Covid-19, что позволяет осторожно, но все же с надеждой полагать, что ситуация стабилизировалась, а локальные случаи заболевания благодаря усиленным мерам безопасности сведены к минимуму.

"В то же время, учитывая распространенность Covid-19 в обществе, а также осознавая меняющийся характер инфекции, мы соблюдаем рекомендации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) внутри компании", - добавила представитель Forevers.

Галкина сообщила, что первый случай Covid-19 у одного из сотрудников был зафиксирован 17 сентября.

RUS TVNET уже сообщал, что в сентябре на мясокомбинате Forevers была выявлена ​​вспышка Covid-19.

По информации Firmas.lv, компания Forevers была зарегистрирована в 1996 году, а ее уставный капитал составляет 6,305 миллиона евро. Forevers производит колбасы, сосиски, копчености, а также свежие мясные продукты. Единственным владельцем компании является Андрей Ждан.

В 2018 году оборот Forevers составил 37,535 млн евро, что на 7,4% больше, чем годом ранее, прибыль компании выросла в 2,8 раза - до 2,887 млн ​​евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.