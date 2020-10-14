Ср, 14.10.2020
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В следующем году Институт Латвии будет присоединен к LIAA

Каспар Рожкалнс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В следующем году Институт Латвии будет присоединен к Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA), сообщил агентству LETA директор LIAA Каспар Рожкалнс.

Такое предложение выдвинуло Министерство иностранных дел. Планируется, что объединение завершится к июню будущего года.

В LIAA будет создан отдельный департамент, который будет заниматься вопросами, связанными с имиджем Латвии. В нем будет 15 штатных мест, три из которых займут нынешние сотрудники Института Латвии, десять - работники LIAA, а на два места будет объявлен конкурс.

По словам Рожкалнса, LIAA и Институт Латвии уже сейчас тесно сотрудничают по подготовке к выставке Expo, которая состоится в Дубае в следующем году. 

По данным Минэкономики, на создание имиджа Латвии в 2021 году потребуется финансирование в размере 1,39 млн евро, в 2022 и 2023 годах - 1,36 млн евро. 

100 тыс. евро будет потрачено на местную кампанию, 450 тыс. евро - на международную кампанию и 394 тыс. евро составят административные расходы.

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