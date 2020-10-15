Covid-19 сильно повлияет на ноябрьские праздники; не будет и салюта

В то же время самоуправление ищет другие решения, чтобы сохранить праздничное и патриотическое ощущение праздника в городе.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы вместе с вовлеченными в организацию мероприятий государственными и муниципальными учреждениями в настоящее время обсуждают то, как организовать предстоящие праздники так, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования.

В связи с эпидемиологической ситуацией во время государственных праздников не будут проводиться традиционно собирающие много людей мероприятия, например, салют на набережной 11-го ноября. В то же время город к праздникам будет празднично украшен.

В настоящее время концерты и мероприятия, включенные в праздничную программу, перепланируются таким образом, чтобы их в соответствии с эпидемиологическим требованиями могли посетить небольшие группы людей. Планируется увеличить число праздничных концертов и предложить жителям различное время для их посещения.

Во время национальных праздников будет проводиться ежегодный фестиваль света Staro Rīga, однако и он в этом году будет преобразован в соответствии с действующими в стране ограничениями из-за Covid-19.