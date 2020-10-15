В Рижском порту перевален исторически самый большой объем зерновых грузов

В общей сложности за девять месяцев этого года предприятия Рижского порта перевалили 1,972 млн тонн сельскохозяйственных продуктов, что на 27,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Озола отметила, что выгодное географическое положение, инвестиции портовых компаний в развитие терминалов и компетентность в перевалке насыпных грузов позволили не только успешно конкурировать, но и заявить о стремлении стать лидером региона по перевалке зерна.

Председатель правления компании KS Terminal, которая является одной из крупнейших компаний по перевалке сельскохозяйственных грузов в Рижском порту, Эрик Цешейко отметил, что главными предпосылками для успешной конкуренции являются достаточная глубина для приема крупных судов, а также развитая железнодорожная инфраструктура, которая позволяет быстро принимать и обрабатывать как зерновые грузы из всех регионов Латвии, так и транзитные грузы. Он пояснил, что важную роль играет также развитая инфраструктура портовых терминалов с достаточной пропускной способностью для приема, хранения и перевалки сельскохозяйственных грузов.

Цешейко отметил, что зерновой сезон в этом году начался динамично. На данный момент компания перевалила почти 200 тыс. тонн зерна, что является лучшим результатом за всю историю перевалки зерна компанией.

"Большую часть составляет латвийская продукция, которую мы получаем автомобильным транспортом от земгальских фермеров, но есть и зерно из Латгале, которое доставляется по железной дороге, а также зерновые грузы из Литвы. Наше самое большое преимущество на рынке зерна - это причалы, у которых мы можем обслужить самые большие суда, которые заходят в Рижский порт. Наш терминал расположен на левом берегу Даугавы и до него проще всего добраться именно производителям зерна из Земгале - "хлебного амбара" Латвии", - подчеркнул Цешейко.

Всего в Рижском порту зерно переваливается на 12 терминалах, которые доступны поставщикам на обоих берегах Даугавы.