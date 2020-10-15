В Рижском порту перевален исторически самый большой объем зерновых грузов

В сентябре этого года в Рижском порту перевалено 460 тыс. тонн зерновых грузов, что является новым рекордом по перевалке зерновых в течение одного месяца, сообщила агентству LETA представитель управления Рижского свободного порта Лиене Озола.
В общей сложности за девять месяцев этого года предприятия Рижского порта перевалили 1,972 млн тонн сельскохозяйственных продуктов, что на 27,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Озола отметила, что выгодное географическое положение, инвестиции портовых компаний в развитие терминалов и компетентность в перевалке насыпных грузов позволили не только успешно конкурировать, но и заявить о стремлении стать лидером региона по перевалке зерна.
Председатель правления компании KS Terminal, которая является одной из крупнейших компаний по перевалке сельскохозяйственных грузов в Рижском порту, Эрик Цешейко отметил, что главными предпосылками для успешной конкуренции являются достаточная глубина для приема крупных судов, а также развитая железнодорожная инфраструктура, которая позволяет быстро принимать и обрабатывать как зерновые грузы из всех регионов Латвии, так и транзитные грузы. Он пояснил, что важную роль играет также развитая инфраструктура портовых терминалов с достаточной пропускной способностью для приема, хранения и перевалки сельскохозяйственных грузов.
"Большую часть составляет латвийская продукция, которую мы получаем автомобильным транспортом от земгальских фермеров, но есть и зерно из Латгале, которое доставляется по железной дороге, а также зерновые грузы из Литвы. Наше самое большое преимущество на рынке зерна - это причалы, у которых мы можем обслужить самые большие суда, которые заходят в Рижский порт. Наш терминал расположен на левом берегу Даугавы и до него проще всего добраться именно производителям зерна из Земгале - "хлебного амбара" Латвии", - подчеркнул Цешейко.
Всего в Рижском порту зерно переваливается на 12 терминалах, которые доступны поставщикам на обоих берегах Даугавы.
Сентябрь был успешным месяцем и для других групп грузов, которые переваливаются в Рижском порту. По сравнению с августом грузооборот контейнерных грузов в порту увеличился на 3%. В сентябре контейнеры в Рижском порту были второй по величине грузовой группой, а грузы лесоматериалов- третьей.