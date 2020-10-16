Пт, 16.10.2020
Несомненно, этих неверующих хотелось бы пригласить в больницу как добровольных помощников, так как у нас действительно не хватает людей. Конечно, господину Г можем предложить опцию работать в боксах без защитных средств. Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

SPKC: больше всего новых случаев Covid-19 - в Риге, источник половины еще не известен

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 16 октября, сообщил, что источник заражения больше, чем половины новых случаев Covid-19 еще не определен.

В микроблоге SPKC также сказано, что из 148 новых случаев Covid-19 за последние сутки, источник заражения известен в 71 случае. Из них 8 человек заразились за границей (4 человека в России, 2 - в Беларуси, 1 человек в США, 1 - в Финляндии).

За последние сутки больные зарегистрированы в 33 регионах - больше всего в Риге (54), также в Вецпиебалгском районе (22), Даугавпилсе (8), Краславском округе (6).

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