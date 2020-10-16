SPKC: больше всего новых случаев Covid-19 - в Риге, источник половины еще не известен

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 16 октября, сообщил, что источник заражения больше, чем половины новых случаев Covid-19 еще не определен.
В микроблоге SPKC также сказано, что из 148 новых случаев Covid-19 за последние сутки, источник заражения известен в 71 случае. Из них 8 человек заразились за границей (4 человека в России, 2 - в Беларуси, 1 человек в США, 1 - в Финляндии).
За последние сутки больные зарегистрированы в 33 регионах - больше всего в Риге (54), также в Вецпиебалгском районе (22), Даугавпилсе (8), Краславском округе (6).
SPKC rīcībā esošā informācija (par pēdējās 24h reģistrētajiem 148 saslimšanas gadījumiem) liecina, ka 71 inficējies no zināmiem infekcijas avotiem, 8 inficējušies ārvalstīs (1-ASV, 1-Somija, 4-Krievija, 2-Baltkrievija), pārējiem inficēšanās apstākļu precizēšana turpinās.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) October 16, 2020