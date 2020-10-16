SPKC: больше всего новых случаев Covid-19 - в Риге, источник половины еще не известен

В микроблоге SPKC также сказано, что из 148 новых случаев Covid-19 за последние сутки, источник заражения известен в 71 случае. Из них 8 человек заразились за границей (4 человека в России, 2 - в Беларуси, 1 человек в США, 1 - в Финляндии).