13 случаев Covid-19 выявлены в хоккейном клубе "Динамо"

Из 188 выявленных вчера новых заболевших 13 вернулись из Беларуси. Арая подтвердила, что эти случаи выявлены в одной команде, но не уточнила, входят ли в число заболевших только игроки или и другие представители клуба.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено 188 новых случаев Covid-19 - это крупнейшее суточное количество с начала пандемии.

В пятницу сделано 5332 теста на Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии. Доля положительных результатов составила 3,5%.

В целом с начала пандемии в Латвии сделан 388 281 тест. Covid-19 подтвержден у 3392 человек, 1329 человек выздоровели.

Согласно данным SPKC, по крайней мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 человек вернулись из Беларуси.