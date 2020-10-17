+102%: возросло количество случаев Covid-19 среди населения в возрасте от 50 до 64 лет

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC), в течение недели особенно возросло количество случаев Covid-19 среди населения в возрасте от 50 до 64 лет.
Сравнивая 41-ю и 40-ю недели, количество заражений увеличилось во всех возрастных группах, однако самым высоким оно было в возрастной группе от 50 до 64 лет. В этой возрастной группе уровень заболеваемости увеличился на 102%.
Заболеваемость среди населения старше 65 лет увеличилась на 61,7%. Также рост наблюдается в возрастной группе 15-49 лет (+ 23,6%) и среди детей (+ 9,4%).
Как уже сообщал RUS TVNET, pа прошедшие сутки выявлено 188 новых случаев Covid-19 - это крупнейшее суточное количество с начала пандемии. Умер один человек с Covid-19, входивший в возрастную группу 60-65 лет.
Согласно данным SKPC, по крайней мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 человек вернулись из Беларуси.
По данным Национальной службы здравоохранения, вчера, 16 октября, госпитализировано 11 пациентов с Covid-19. В стационарах лечатся 69 пациентов, в тяжелом состоянии находятся шесть человек.